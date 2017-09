Päivän lehti 16.9.2017

Harveyn ja Irman lopputulema amerikkalaisten mielissä: Ilmastonmuutoksesta varoittelijoita voi yhä olla kuunte

Harvey ja Irma jättivät jälkeensä taloraunioita ja autoraatoja, mutta lopulta suhteellisen vähän kuolonuhreja: keskiviikkoon mennessä alle sata Texasissa ja Floridassa yhteensä.Paljon pahempaa oli pelätty sen jälkeen, kun hurrikaani Katrina tappoi New Orleansissa 1 800 ihmistä vuonna 2005, ja hurrikaani Andrew tuhosi tai vaurioitti Etelä-Floridassa 124 000 taloa vuonna 1992.Mitä sitten Yhdysvalloissa tehtiin tällä kertaa oikein?York Times -lehti keräsi joitain onnistumisen syitä.Syyskuun 2001 terrori-iskujen jälkeen Yhdysvaltain hallitus on selvästi parantanut pelastusvalmiutta.Hurrikaani Katrinan jälkeen tulviin on alettu varautua. Andrew’n jälkeen Floridan uudet talot on rakennettu kestämään hirmumyrskyjä.Nykyisin lähes kaikilla amerikkalaisilla on älypuhelimet, joista voi seurata säätutkia reaaliajassa. Esimerkiksi tornadovaroitukset lähetetään hätämerkkinä joka ikiseen kännykkään.Ja vaikka tuntikausia myrskytuulessa pinnisteleville kaapeliuutisten toimittajille naureskeltiin, he saivat kuitenkin läpi viestin: ulos ei kannata mennä. Sadattuhannet ihmiset Floridassa jättivät kotinsa ja viettivät myrsky-yön turvallisemmissa paikoissa.Onneakin oli pelissä. Irma ei lopulta iskenyt suoraan yhteenkään Floridan suurkaupunkiin, vaan menetti osan voimastaan Kuuban rannikolla ja Floridan sisämaassa. Voimakkaat tuulet korkealla ilmakehässä käänsivät myrskyn reitin Miamista länteen, jossa asukkaita on vähemmän.Lopputulos on se, että ilmastonmuutoksesta varoittelijoita voi yhä olla kuuntelematta, jos haluaa. Ja monet amerikkalaiset haluavat.Houston on kasvanut 2010-luvulla kiivaammin kuin yksikään toinen amerikkalaiskaupunki: 100 000 asukasta lisää joka vuosi. Floridan asukasluku on noussut vuoden 1990 alle 13 miljoonasta liki 21 miljoonaan.Se, Irman ja Harveyn tuhot jäivät pahimmista peloista, merkitsee sitä, että muuttovirta etelään ja rakentaminen rannikoilla jatkuvat. Ihmiset luottavat siihen, että valtio ja teknologia kyllä ratkaisevat pahimmat ongelmat.Siis heti, kun sähköt saadaan taas päälle.eivät voi olla hämmästyttämättä kaikki ne tuhannet floridalaiset, jotka menettävät aitojaan, talojaan, kattojaan ja autojaan jokavuotisissa rutiinihurrikaaneissa, jotka eivät edes ylitä kansainvälistä uutiskynnystä. Eikö kukaan koskaan väsy ja päätä, että nyt saa riittää?En onnistunut löytämään Texasista tai Floridasta ainuttakaan tällaista ihmistä.Sen sijaan minulle kerrottiin lämpimistä talviaamuista, punaisista auringonlaskuista ja hedelmäpuista omassa tarhassa.Aiemmassa myrskyssä talonsa menettänyt floridalaisnainen näytti kännykän taustakuvaa uima-altaalta. ”Tämä on otettu tammikuussa.””Kaikissa paikoissa on omat ongelmansa. Kaliforniassa on maanjäristykset, pohjoisessa jäämyrskyt. Teillä Suomessa ei ole hurrikaaneja, mutta teillä on kuusi kuukautta kylmää ja pimeää”, sanoi eräs floridalainen.Hyvän elämän halu on hurrikaania vahvempi voima.