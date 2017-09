Päivän lehti 16.9.2017

Koulunkäynti ei maistunut, mutta laukaus lähtee tarkasti – Eeli Tolvanen, 18, vaihtoi kirjat KHL:ään

Jokerit

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Nyt

Kärpät

Tullessaan

Tolvaselle

Entä