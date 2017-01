Näin valitset sopivan treenipaikan: HS vertaili kymmenen kuntokeskuksen hintoja

Päivän lehti 17.1.2017

Alkuvuodesta

HS helpotti

Saleja

Kuntoilijan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Kaikki

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Konkarikuntoilija%20vinkkaa:%20Vieraile%20salilla%20ennen%20sopimuksen%20tekemist%C3%A4

Helsinkiläinen

Aloittelevia

moni täyttää uudenvuodenlupauksensa ja hankkii kuntosalikortin. Mutta miten valita lukuisten tarjokkaiden joukosta se itselleen sopiva ja ehdoiltaan reilu sali?Kuntokeskusten hintoja, palveluita ja ehtoja vertaileva voi yllättyä urakan vaikeudesta. Yksi keskus voi kaupata useita kymmeniä sisällöiltään ja ehdoiltaan erilaisia paketteja.urakkaa vertailemalla kymmenen pääkaupunkiseudulla toimivan kuntokeskuksen hintoja.Koska kuntoilijoiden tarpeet ovat erilaisia, otimme vertailuun kolme erilaista pakettia: kuukauden ja vuoden pituiset sopimukset sekä kymmenen kerran kortin.Alla olevista taulukoista näet, millaisia paketteja ja hintoja eri kuntokeskukset tarjoavat. Juttu jatkuu taulukoiden jälkeen.Sekä palveluiden että hintojen haarukka on laaja. HS:n vertailemien salien kuukausimaksut vaihtelivat alle 30 eurosta yli sataan euroon.Liikuntaharrastuksen hintaan vaikuttavat myös aloitus- tai jäsenmaksut. Esimerkiksi Forever ja UniSport eivät peri kumpaakaan maksua. Motivuksessa ei ole aloitusmaksua ja jäsenyys on vapaaehtoinen. Jäsenyys oikeuttaa alennuksiin.vertaillessa kannattaa kiinnittää huomiota hinnan lisäksi sopimusehtoihin ja siihen, mitä rahalla saa.Hinnat muodostuvat eri kuntokeskuksissa kovin eri tavoin. Myös palvelun sisältö näkyy hinnassa. Pelkkä kuntosalitreenaus on halvempaa kuin ohjatuille ryhmäliikuntatunneille osallistuminen. Myös ohjattujen tuntien määrä ja laitevalikoima vaikuttavat hintoihin.Osa ketjuista tarjoaa eri hintaisia jäsenyyksiä, joihin sisältyvät palvelut ovat myös erilaiset. Fressin kalleimpaan 375 euron jäsenyyteen sisältyy muun muassa personal trainerin tapaaminen kerran viikossa.on syytä olla erityisen valppaana pitkää sopimusta valitessa. Niiden kuukausimaksut ovat yleensä edullisempia kuin toistaiseksi voimassa olevien sopimusten, mutta irtisanomisehtoihin kannattaa tutustua huolellisesti.Kilpailu- ja kuluttajavirastoon sekä kuluttajaoikeusneuvojille valitetaan eniten juuri määräaikaisista sopimuksista, joista on hankala päästä irti, kertoo viraston lakimies”Joskus sali ei suostu purkamaan tai irtisanomaan sopimusta, vaikka asiakas sairastuisi pitkäaikaisesti tai muuttaisi toiselle paikkakunnalle.”Närää voi syntyä myös, jos salin tarjoamat palvelut muuttuvat asiakkaan mielestä liikaa määräaikaisen sopimuksen aikana. Mieluisa jumppa voi poistua valikoimasta tai lapsiparkin toiminta loppua.sai viime vuonna kaikkiaan noin 300 valitusta kuntosaleista.Virasto laati vuonna 2011 ohjeet kuntosalien markkinoinnista ja sopimusehdoista.”Toivomme yhä, että asiakkaille tarjottaisiin myös toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia. Samoin määräaikaisten sopimusten irtisanomisehtojen pitäisi joustaa, jos asiakkaan elämäntilanne muuttuu äkisti vaikkapa sairastumisen vuoksi. Osa saleista onkin muuttanut ehtojaan”, Väänänen kertoo.HS:n vertailussa mukana olevat salit lupasivat joko purkaa, irtisanoa tai keskeyttää määräaikaisen sopimuksen, jos äkillinen ja yllättävä elämänmuutos estää salilla käynnin. Sopimuksista kannattaa tarkistaa, millaisia muutoksia ketjut pitävät äkillisinä ja yllättävinä.Tällaisissa yllättävissä tilanteissa salien tarjoamat irtisanomisajat vaihtelevat. Sopimuksen saattaa saada purettua välittömästi. Korkeintaan irtisanomisaika on reilun kuukauden.Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten irtisanomisajat vaihtelevat kuukaudesta kahteen.Kiistojen selvittelyyn voi pyytää apua kuluttajaoikeusneuvojilta. Jos sovittelu ei onnistu, asiakas voi viedä kiistan vielä kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.kokenut kuntoilijavaihtoi vastikään kuntosalia ja vertaili seitsemän ketjun ehtoja ja palveluja.Oinonen etsi treenipaikkaa, jossa olisi kuntosalin lisäksi tarjolla ohjattua ryhmäliikuntaa.”Ensin katsoin ketjujen nettisivuja. Monilla hinnat olivat hyvin epäselvästi esillä. Aina en saanut selville, mitä haluamani palvelut maksaisivat. Sopimusehdot löysin yhden ketjun sivuilta”, hän toteaa.kuntoilijoita Oinonen neuvoo vierailemaan saleilla ennen sopimuksen solmimista. Hänen mukaansa kannattaa käydä kokeilemassa eri ketjujen kuntosalilaitteita ja osallistua ohjatuille tunneille. Samalla voi tunnustella, millainen tunnelma kullakin salilla on.Oinosen mukaan etenkin ryhmäliikunnasta kiinnostuneiden olisi hyvä miettiä ennen sopimuksen tekemistä, millaisilla tunneilla haluaisi käydä ja kuinka paljon aikaa treeneihin on arjessa.”On hyvä, jos kuntosalin nettisivuilla on tuntikuvaukset tai videopätkiä ohjatuista jumpista. Monille pelkkä jumpan nimi ei sano mitään. Pitäisi tietää, mitä tunnilla tehdään ja kenelle se sopii”, hän lisää.