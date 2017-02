Kieltenopetus tulisi aloittaa aikaisemmin

Päivän lehti 17.2.2017

Vieraiden kielten oppiminen on tärkeä osa suomalaista opetussuunnitelmaa. Vastikään käyttöön otetussa opetussuunnitelmassa aikaistettiin toisen vieraan kielen (B1) opiskelua yhdellä vuodella. Opiskelu siis alkaa kuudennella luokalla, noin 12-vuotiaana. Ensimmäisen vieraan kielen (A1) opiskelu aloitetaan edelleen yleisesti kolmannella luokalla, noin 9-vuotiaana.



Vieraan kielen opiskelun aikaistaminen on neuropsykologisesta näkökulmasta oikea suunta. Aivojen kehityksen ja kielten oppimisen kannalta opiskelu olisi hyödyllistä aloittaa vieläkin ­aikaisemmin.



Opetussuunnitelman vieraiden kielten työryhmässä oli 22 jäsentä, jotka edustivat kattavasti kasvatus- ja kielitieteitä. Huomiota herättävää on, ettei työryhmässä ollut edustettuna neuropsykologian tieteenalaa.



Neuropsykologisesta näkökulmasta on vaikea löytää perusteita pakollisten vieraiden kielten opiskelun aloittamiseen nykyisen opetussuunnitelman mukaisesti. Kielen oppiminen on esimerkki niin sanotusta herkkyyskaudesta, jossa jonkin taidon oppimiseen on aivojen kannalta otollinen kehitysvaihe.



Vieraita kieliä voidaan ­oppia missä iässä tahansa, eikä kaikissa vieraan kielen oppimisen osa-alueissa ole herkkyyskautta. Usein paras vieraan kielen taso saavutetaan kuitenkin silloin, kun vieras kieli on opittu varhaislapsuudessa. Vaikka kognitiiviset eli tiedonkäsittelyn taidot yleisesti paranevat huomattavasti lapsuudesta aikuisuuteen, nuoret lapset ovat murrosikäisiä ja aikuisia ­parempia oppimaan kieliä.



B1-kielen, useimmiten ruotsin, opiskelu aloitetaan nyt murrosiässä. ­Silloin ei välttämättä osata ajatella, että kielitaidosta olisi hyötyä myöhemmässä elämässä. Motivaation puute onkin tunnistettu yhdeksi keskeiseksi ongelmaksi vieraan kielen opiskelussa yläkoulu­ikäisillä.



Aivojen kehityksen kannalta murrosikä on haasteellista aikaa. Silloin kehittyy motivaation ja tunteiden säätelystä vastaava limbinen jär­jestelmä. Toiminnanohjauksesta ja käyttäytymisen kontrolloinnista vastaavat aivojen etuosat ovat täysin kehittyneitä vasta noin kymmenen vuotta myöhemmin.



Murrosiässä ­aivojen kehitys onkin motivaation ja tunteiden säätelyn kannalta sellaisessa vaiheessa, ettei aika ole otol­lisin vieraan kielen pakko-opiskelun aloittamiselle.



Murrosiän jälkeen on helppo huomata, kuinka usean kielen osaaminen antaa hyvän pohjan opiskeluun ja työelämään.



Hyödyt voivat näkyä vanhuudessakin. Viime aikoina tutkijat ovat keskustelleet kiivaasti monikielisyyden vaikutuksesta kognitiiviseen ikääntymiseen. Vieraan kielen opiskelun ajatellaan lisäävän kognitiivista reserviä, joka auttaa kestämään paremmin vanhuudessa esiintyvää aivojen rappeutumista ja kognitiivisten toimintojen heikkenemistä. Varhain saavutettu moni­kielisyys saattaakin lykätä vanhuuden muistisairauksia.



Monikielisyyden ja muistisairauksien neuraalisen perustan tutkiminen on vasta alussa. Nuoremmilla tehdyt tutkimukset ovat kuitenkin antaneet näyttöä siitä, että vieraan kielen oppimisajankohta näkyy ­sekä aivojen rakenteissa että toiminnassa. Kaksikielisyyden neuraalinen perusta havaitaan etenkin otsa­lohkossa, toiminnanohjausta säätelevillä aivoalueilla.



Opetuksesta vastaava ministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) on ilmoittanut ensi syksynä alkavasta kokeilusta, jossa vieraan kielen opiskelu aloitetaan jo ensimmäisellä luokalla tai päiväkodissa. Toivottavasti kokeilussa – ja seuraavassa opetussuunnitelmassa – otetaan vieraiden kielten osalta huomioon neuropsykologinen näkökulma.



Kokeilun soisi sisältävän rahoitusta myös tutkimuksen toteuttamiseen. Tässä olisi oiva mahdollisuus kartoittaa varhaistetun vieraan kielten oppimisen neuraalista perustaa.



Oppimisen ja aivojen kehityksen näkökulmasta on vaikea nähdä perusteita sille, että vieraiden kielten opiskelu alkaa koulussa niinkin myöhään kuin nykyisen opetussuunnitelman mukaan tapahtuu. Vieraan kielen oppimisessa parhaat tulokset saavutetaan usein silloin, kun oppiminen on aloitettu ennen yhdeksättä ikävuotta.



Toki vieraita kieliä voi ja kannattaa opetella aikuisenakin. Vieraiden kielten opiskelu edistää aivoterveyttä läpi elämän.



Eero Vuoksimaa ja Ulla Vedenkannas



Vuoksimaa on neuropsykologian ­dosentti Helsingin yliopistossa ja ­Vedenkannas neuropsykologiaan ­erikoistuva psykologi.