Päivän lehti 17.3.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Yläkoulun ja toisen asteen oppilaitoksen pitkäaikaisina matematiikan opettajina olemme nähneet niin oppilaiden matematiikan osaamisen heikentymisen kuin matematiikan oppikirjojen vaatimustason laskunkin päivittäisessä työssämme.



Ryhmäkokojen kasvun vuoksi yläkoulun matematiikan opetuksen eriyttämisestä on tullut mahdotonta, ja oppilaiden turhautuminen näkyy tunneilla häiriökäyttäytymisenä ja viihtymättömyytenä.



Peruskoulussa syntyneet asenteet näkyvät toisella asteella matematiikan opiskelussa alisuoriutumisena tai luovuttamisena. Ammattiopistossa hyvällekin opiskelijalle usein läpipääsy riittää, eikä parempaa arvosanaa tavoitella.



Heikompien opiskelijoiden matemaattinen itsetunto taas on niin alhainen, että he jättävät matematiikan tunnit kokonaan väliin.



Vastikään julkaistiin väitöstutkimus, jossa oli tutkittu matematiikkavaikeuden ja luki­vaikeuden kauaskantoisia vaikutuksia nuoren koulutuspolulle. Tutkimuksessa todettiin, että noin 28 prosentilla opintonsa keskeyttäneistä opiskelijoista on ollut vaikeuksia matema­tiikassa. Heikon matemaattisen itsetunnon voi siis ajatella altistavan syrjäytymiselle.



Hyvillä matematiikan arvo­sanoilla lukioon tulleilla opiskelijoilla voi olla alkuvaikeuksia matematiikan kursseilla. Matematiikan eteen ei ole tarvinnut ponnistella, eikä tason mukaista kehittymistä ole vaadittu, ­jolloin opiskelijoiden matematiikan opiskelutottumukset eivät ole kehittyneet.



Matematiikan opintojen eteneminen kuitenkin vaatii lu­kiossa läksyjen tekoa ja oppi­aineeseen panostamista. Peruskoulun pitäisi ­tukea oppilaan kehitystä hänen taipumustensa ja kiinnostuksensa mukaan, vahvistaa oppilaan itsetuntoa sekä oppimaan ­oppimisen taitoja. Oppilaalla pitäisi siis olla mahdollisuus valita teorian ja käytännön välillä. Jos perus­koulun yläluokilla tai mahdollisesti jo 4.–5. luokilla voisi valita matematiikasta pidemmän oppimäärän tai lyhyemmän oppimäärän, moni ongelma rat­keaisi.



Lyhyemmän oppimäärän valinneet opiskelisivat enemmän taide- tai taitoaineita, kun pidemmän oppimäärän valinneet saisivat lukujärjestykseensä kevennystä niistä.



Lyhyemmän oppimäärän matematiikan tunneilla keskityt­täisiin oppimaan perusasiat ja ­pysymään opetuksessa konkreettisten asioiden äärellä. Pidemmässä oppimäärässä opiskeltaisiin myös abstraktimpaa matematiikkaa ja keskityttäisiin harjoittelemaan lukion pitkällä matematiikalla tarvittavia taitoja. Näin sekä lyhyemmän oppimäärän että pidemmän oppimäärän valinneet oppilaat sai­sivat onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuden nauttia oppimisesta ja omista taidoistaan.



Peruskoulun ongelmaksi näyttää tulleen liika teoretisoituminen. Ei ole oikeuden­mukaista, ettei oppilas voi halutessaan keventää teoriaopintojen määrää. Sekään ei ole ­oikeudenmukaista, ettei oppilas voi halutessaan saada syvällisempää matematiikan opetusta voidakseen edetä peruskoulun jälkeisissä opinnoissa helpommin.



Ari Järviluoma



Jaana Parkkila



lehtoreita, Oulu