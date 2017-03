Päivän lehti 17.3.2017

Toimin fysioterapeuttina vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa yksityissektorilla. Tämän vuoden puolella asiakkaamme ovat saaneet huomattavan paljon uusia Kelan kuntoutuspäätöksiä, joissa heille on myönnetty selvästi aiempaa vähemmän kuntoutuskertoja vuotta kohti.



Joidenkin asiakkaiden kohdalla vähennykset ovat mielestäni olleet oikeutettuja, toisten kohdalla enemmänkin mielivaltaisia. Kaiken huippuna on asiakas, jonka kuntoutuskertoja vähennettiin 80 prosenttia edellisestä päätöksestä.



Uusissa päätöksissä vähennettyjä kuntoutuskertoja on perusteltu sillä, ettei kuntoutus ole tuonut lisäarvoa asiakkaan elämään. Tilanne ei ole kohentunut. Kuitenkin sairaus tai vamma on monissa tapauksissa pysyvä, ja asiakkaamme joutuvat kohtaamaan sen haitat ja rajoitukset päivittäin.



Koskaan vähennettyjä kuntoutuskertoja ei perustella säästösyillä, vaikka joskus sellaisen voi lukea rivien välistä.



Kuntoutusta anottaessa kuntoutussuunnitelman ja terapiapalautteiden merkitys korostuu. Kuntoutussuunnitelman laatii julkisen terveydenhuollon lääkäri, palautteen antaa yksityisen puolen terapeutti. Mainitussa esimerkissä 80 prosentin vähennyksestä kuntoutussuunnitelma oli mielestäni poikkeuksellisen huono. Perustelut puuttuivat. Johtuiko se lääkärin kiireestä, osaamattomuudesta vai välinpitämättömyydestä?



Me terapeutit yritämme parhaamme mukaan kirjoittaa palautteita, jotka kuvaavat mahdollisimman hyvin asiakkaidemme ongelmia ja antavat kuvan siitä, mihin kuntoutuksella pyritään. Palautteilla on iso merkitys asiakkaiden tulevaisuuden kannalta. Hyvin tehty työ voi ­olla vaa’ankielenä kotona asumisen ja laitoshoidon välillä.



Kustannussäästöjä tarvitaan, mutta mietitäänkö päätöksiä tehdessä asioita pitkällä aika­välillä? Miten säästöt vaikuttavat sellaisen ihmisen elämään, joka asuu vielä ­kotona tai osittain ­itsenäisesti?



Jos kuntouttaviin toimen­piteisiin panostettaisiin hieman enemmän, tällainen henkilö voitaisiin vastedeskin pitää poissa laitoshoidosta. Kun rahaa on vähän, meidän kaikkien pitää tehdä työmme mahdollisimman hyvin.



