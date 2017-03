Päivän lehti 17.3.2017

1987 maaliskuussa. Naapurigalaksissamme on leimahtanut supernova. Se merkitsee erään tähden kehityskaaren päättymistä ja tuhoutumista, mutta samalla myös mahdollisesti uusien tähtisukupolvien syntyä, kenties elämänkin alkua. – – – Ensimmäisen kerran on nyt mahdollista selvittää varhaisemman havaintomateriaalin avulla, millainen tähti todella muuttui supernovaksi. Vaikuttaa todennäköiseltä, että kysymyksessä on tähti, jonka massa oli noin 30-kertainen Aurinkoon verrattuna.



Supernova erottuu tällä kertaa paljain silminkin, sillä se loistaa sadan miljoonan auringon kirkkaudella. Räjähdyspilvi laajenee noin 15 000 km:n nopeudella sekunnissa.



Supernovan odotettiin kirkastuvan vielä huomattavasti, mutta se on nyt pysytellyt noin viikon lähes muuttumattomana. On vielä arvoitus, mistä tämä johtuu. – – –



Massiiviset tähdet ja varsinkin niiden supernovavaiheet ovat tuottaneet ja edelleenkin tuottavat lähes kaikki hiiltä raskaammat alkuaineet maailmankaikkeuteen. Raskaat alkuaineet taas ovat elämän synnyn kannalta välttämättömiä.



Meissä jokaisessa on hiiltä, happea, rikkiä, ja typpeä. Luissamme on kalsiumia, veressämme rautaa. Vety on peräisin kaikkeuden alusta, muut aineet menneiden sukupolvien tähdistä.



Nyt saamme ehkä selkeämmän kuvan siitä, kuinka elämänkin ainekset syntyvät maailmankaikkeudessa.



