Torstain tulospörssissä muun muassa alppihiihtoa, jalkapalloa, jääkiekkoa ja vinkkejä tv-urheiluun

Päivän lehti 17.3.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Alppihiihto Aspen, Yhdysvallat: Maailmancupin finaalit, supersuurpujottelut:



Naiset: 1) Tina Weirather Liechtenstein 1.11,66, 2) Ilka Stuhec Slovenia jäljessä 0,35 sekuntia, 3) Federica Brignone Italia –0,36.



Miehet: 1) Hannes Reichelt Itävalta 1.08,22, 2) Dominik Paris Italia –0,11, 3) Mauro Caviezel Sveitsi ja Aleksander Aamodt Kilde Norja –0,33.



Jalkapallo Eurooppa-liiga: Pudotuspelien 2. kierros, neljännesvälierien 2. otteluja:



Besiktas, Turkki–Olympiakos, Kreikka 4–1 (2–1). Besiktas jatkoon yhteismaalein 5–2.



Krasnodar, Venäjä–Celta Vigo, Espanja 0–2 (0–0). Celta Vigo jatkoon yhteismaalein 4–1.



Genk, Belgia–Gent, Belgia 1–1 (1–0). Genk jatkoon yhteismaalein 6–3.



Jääkiekko Liiga: 1. pudotuspelikierroksen 2. ottelut:



HIFK–Kärpät je. 4–3 (0–1, 2–0, 1–2, 1–0)



1. erä: 8.48 Miska Humaloja (Ivan Svarny–Jari Sailio) 0–1.



2. erä: 23.30 Daniel Grillfors (Matt Generous–Corey Elkins) 1–1, 32.27 Juhamatti Aaltonen HIFK erl, 38.02 Tomi Tuomisto (Corey Elkins–Jasse Ikonen) 2–1.



3. erä: 40.41 John Albert (Jani Hakanpää–Ivan Svarny) 2–2, 42.07 Juuso Puustinen (Teemu Eronen–Roope Hintz) 3–2, 57.21 Miska Humaloja (Jari Sailio–Sami Anttila) 3–3.



Jatkoerä: 63.25 Jasse Ikonen (Tomi Tuomisto–Corey Elkins) 4–3.



Jäähyt: 60.49 Shaun Heshka K 2 min.



Jäähyt yht: HIFK 3x2 min, Kärpät 5x2 min.



Maalivahtien torjunnat: Kevin Lankinen H 3+6+10+0=19, Jussi Rynnäs K 15+8+2+1=26.



Yleisöä: 6658.



HIFK jatkoon voitoin 2–0.



Ilves–Ässät 6–1 (3–0, 0–0, 3–1)



1. erä: 4.31 Eemeli Suomi (Juho Liuksiala–Santeri Vuoti) 1–0, 13.39 Marcus Fagerrud (Michael Keränen–Teemu Rautiainen) 2–0, 17.29 Markku Flinck (Ville Meskanen–Jarkko Parikka) 3–0.



Jäähyt: Ei jäähyjä.



2. erä: Maaliton.



Jäähyt: 26.37 Ville Järvinen I 2 min, 30.04 Veli-Matti Vittasmäki I 2 min.



3. erä: 44.52 Ville Meskanen (Otto Koivula–Teemu Aalto) 4–0 yv, 45.24 Ville Meskanen 5–0 yv, 46.46 Michael Keränen (Juho Liuksiala–Olli Vainio) 6–0 yv, 52.28 Matti Kuparinen (Matias Varttinen–Juho Tommila) 6–1.



Jäähyt: 44.42 Jussi Makkonen Ä 2 min, 44.45 Jere Seppälä Ä 2+2 min, 55.38 Valtteri Viljanen Ä 2 min, 55.38 Jarkko Parikka I 2 min, 59.02 Olli Vainio I 2 min.



Jäähyt yht: Ilves 4x2 min, Ässät 4x2 min.



Maalivahtien torjunnat: Antti Lehtonen I 6+10+10=26, Andreas Bernard Ä 10+10+6=26.



Yleisöä: 6319.



Voitot 1–1.



Seuraava ottelu: 18.3. Ässät–Ilves.



NHL: Philadelphia–Pittsburgh 4–0 (0–0, 2–0, 2–0), Calgary–Boston 2–5 (1–1, 1–2, 0–2), Colorado–Detroit 3–1 (0–1, 1–0, 2–0), Anaheim–St. Louis 2–1 (1–0, 1–0, 0–1).



KHL: Länsilohkon välierien 5/7 ottelut: Pietarin SKA–Moskovan Dinamo 2–0 (0–0, 2–0, 0–0). SKA jatkoon voiton 4–1.



SKA: Mikko Koskinen 20/20 torjuntaa.



Moskovan TsSKA–Lokomotiv Jaroslavl 1–2 (0–2, 1–0, 0–0). Voitot 3–2.



Naisten SM-sarja, 3/5 loppuottelu: Kärpät–Espoo United 6–4 (1–1, 1–2, 4–1). Voitot 2–1.



Seuraavat ottelut: 18.3. Espoo United–Kärpät, tarvittaessa 19.3. Kärpät–Espoo United.



Lumilautailu Sierra Nevada, Espanja: MM-kilpailut:



Big air -hypyt, karsinta:



Miehet, 1. erä: 1) Roope Tonteri Suomi 92,00, 2) Chris Corning USA 90,33, 3) Lyon Farrell USA 86,66, 4) Kalle Järvilehto Suomi 82,00, ...11) Ville Paumola Suomi 67,77, ...26) Mikko Rehnberg Suomi 23,33, ...29) Rene Rinnekangas Suomi 16,66.



Tonteri perjantain finaaliin, Järvilehto perjantain välierään.



Naiset, 1. erä: 1) Anna Gasser Itävalta 90,00, 2) Silje Norendal Norja 84,33, 3) Jessika Jenson USA 81,66, ...18) Emmi Parkkisenniemi Suomi 23.33. 2. erä: 1) Laurie Blouin Kanada 91,66, 2) Enni Rukajärvi Suomi 84,66, 3) Kjersti Buås Norja 83,66.



Rukajärvi perjantain finaaliin, Parkkisenniemi karsiutui.



Mäkihyppy Trondheim:



Mäkihypyn maailmancupia, HS 138: 1) Stefan Kraft Saksa 302 pistettä (hyppyjen pituudet 138 m + 142,5 m), 2) Andreas Stjernen Norja 294,3 (138,5+138), 3) Andreas Wellinger Saksa 289,6 (133+141,5). Antti Aalto Suomi, Jarkko Määttä Suomi ja Eetu Nousiainen Suomi karsiutuivat toiselta kierrokselta.



Taitoluistelu Taiwan: Juniorien MM-kilpailut:



Jäätanssi, lyhyttanssi: 1) Alla Loboda/Pavel Drozd Venäjä 67,59 pistettä, 2) Rachel ja Michael Parsons USA 67,29, 3) Anastasia Skoptkova/Kirill Aleshin Venäjä 63,38, ...20) Monica Lindfors/Juho Pirinen Suomi 44,62.



Vapaatanssi lauantaina. Lindfors ja Pirinen selviytyivät viimeisenä parina vapaatanssiin.



Tennis Indian Wells, Yhdysvallat: ATP Masters- ja WTA-turnaus, palkintoarvo 6,5 miljoonaa euroa:



Miehet:



Nelinpeli, puolivälierä: Gilles Müller Luxemburg/Sam Querrey USA–Henri Kontinen Suomi/John Peers Australia 6–7 (2–7), 6–3, 10–6.



Kaksinpeli, 4. kierrosta: Pablo Carreno-Busta Espanja (21)–Dusan Lajovic Serbia 6–4, 7–6 (7–5), Pablo Cuevas Uruguay (27)–David Goffin Belgia (11) 6–3, 3–6, 6–3, Stan Wawrinka Sveitsi (3)–Yoshihito Nishioka Japani 3–6, 6–3, 7–6 (7–4), Dominic Thiem Itävalta (8)–Gael Monfils Ranska (10) 6–3, 6–2, Jack Sock USA (17)–Malek Jaziri Tunisia 4–6, 7–6 (7–1), 7–5, Kei Nishikori Japani (4)–Donald Young USA 6–2, 6–4, Roger Federer Sveitsi (9)–Rafael Nadal Espanja (5) 6–2, 6–3, Nick Kyrgios Australia (15)–Novak Djokovic Serbia (2) 6–4, 7–6 (7–3).



Naiset:



Kaksinpeli, puolivälieriä: Karolína Pliskova Tshekki (3)–Garbine Muguruza Espanja (7) 7–6 (7–2), 7–6 (7–5), Svetlana Kuznetsova Venäjä (8)–Anastasia Pavljutshenkova Venäjä (19) 6–3, 6–2, Kristina Mladenovic Ranska (28)–Caroline Wozniacki Tanska (13) 3–6, 7–6 (7–4), 6–2.



Rahapelejä Keno 11/17



Myöhäisarvonta (15.3.): 6, 8, 15, 23, 27, 28, 30, 36, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 54, 55, 56, 57, 67. Kunkkunumero: 57.



Päiväarvonta (16.3.): 2, 9, 12, 13, 14, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 37, 41, 45, 47, 48, 53, 61, 64, 65. Kunkkunumero: 24.



Ilta-arvonta (16.3.): 8, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 30, 31, 34, 35, 41, 43, 44, 45, 49, 50, 60, 63, 64. Kunkkunumero: 22.



Myöhäisarvonta (16.3.): 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 34, 37, 42, 49, 50, 53, 64, 70. Kunkkunumero: 15.



Tv-urheilua Yle TV2



15.00 Ampumahiihdon mc: N 7,5 km, Oslo



18.00 Ampumahiihdon mc: M 10 km, Oslo



18.45 Mestis playoffs: Espoo United-Hermes



21.55 Lumilautailun MM: Big Air -finaalit (jälkiläh.)



Ruutu+ Urheilu 1



14.00 Eurooppa-liigan arvonta



01.30 NBA: Detroit-Toronto



MTV Max



19.00 Ravit: Toto 4, Seinäjoki



21.00 Tennis: Masters 1000, Indian Wells



MTV Sport 1



18.30 Alppihiihdon mc: Joukkuekisa, Aspen



20.15 Hiihdon mc: Sprintit (v), Québec



22.00 PGA Tour: Arnold Palmer Invitational



MTV Sport 2



20.00 SHL Playoffs: 1. puolivälierä



C More Golf



13.30 PGA Tour: Arnold Palmer Invitational



Eurosport 1



13.00 Mestarien liigan arvonta



14.00 Eurooppa-liigan arvonta



15.00 Ampumahiihdon mc: N 7,5 km, Oslo



17.30 Ampumahiihdon mc: M 10 km, Oslo



18.45 Alppihiihdon mc: Joukkuekisa, Aspen



20.15 Hiihdon mc: Sprintit (v), Québec



22.00 Ratapyöräily: Six Day Mallorca



Eurosport 2



14.00 Koripallon Eurocup: Hapoel Jerusalem-Valencia



17.30 Mäkihypyn mc: Karsinta, Vikersund



21.30 Bundesliiga: Dortmund-Ingolstadt



Viasat Jalkapallo HD



13.00 Mestarien liigan arvonta



21.45 Championship: Bristol City-Huddersfield



Viasat Sport Premium



13.00 Mestarien liigan arvonta



21.45 La Liga: Las Palmas-Villarreal



Viasat Urheilu



19.00 Koripallon Euroliiga: Darussafaka-Barcelona



22.00 Rugby Women’s Six Nations: Irlanti-Englanti



01.05 NHL: Pittsburgh-New Jersey



Viasat Sport



03.05 NHL: Calgary-Dallas



Viasat Jääkiekko HD



16.00 KHL Playoffs: Ottelu avoin



01.05 NHL: NY Rangers-Florida



Viasat Hockey



01.05 NHL: NY Rangers-Florida



04.05 NHL: Anaheim-Buffalo



Viasat Golf



00.00 LPGA Tour: Founders Cup