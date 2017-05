Päivän lehti 17.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Vapauta mielesi ja kroppasi, jätä mittari laatikkoon. Kuuntele kehoasi ja opi nauttimaan liikunnasta omalla tavallasi.



Fitness-buumi on hyvä asia terveydelle ja hyvinvoinnille. Erilaiset mittarit ja mobiilisovellukset kontrolloivat liikkumistamme reaaliajassa. Data koukuttaa. Osalle ihmisistä mittari voi olla kimmoke nousta ylös nojatuolista. Kokemuksen avulla ihminen oppii kuuntelemaan kroppaansa ja liikkumaan sopivasti kuntonsa mukaan. Olennaista on nauttia liikunnasta. Mielihyvän kautta liikunnasta tulee tapa toimia päivittäin. Ihminen on luotu liikkumaan.



Jaakko Rainio



rehtori, Hyvinkää