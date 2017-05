Päivän lehti 17.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Keskisuomalainen pitää professori Olli Mäenpään Ylen journalistisesta päätöksentekoprosessista tekemää arviointi­raporttia rankkana ja raskauttavana.



”Raportin kirjaukset ovat niin vahvoja, että ne voivat johtaa muutoksiin Ylen toi­minnassa, organisaatiossa ja johdossa.”



”Toisaalta täytyy muistaa, että arviointiraportti on yhden henkilön arvio Ylen tilanteesta. Arviossa on häiritsevästi pohjajuonteena vasemmistolaista ajatusta siitä, että Ylen tulisi olla toimittajiensa vapaan journalistisen näkemyksen temmellyskenttä eikä johdon pitäisi puuttua työhön.”



”Mäenpää puuttuu arviointiraportissa myös oikeisiin ongelmiin. Suurin niistä on Ylen johdon myötäily Ylen rahoituksesta päättäviä poliitikkoja kohtaan.”







Ilkka arvioi, että riippumattomuuden kirjaaminen Yle-lakiin voi olla tarpeen.







”Ylen moniportainen organisaatio voi olla omiaan hämärtämään vallan ja vastuun rajoja. Toimituksen sisäinen päätösvalta ei saa särkyä siitä, että esimiehet puuttuvat alaistensa työhön.”



Aamulehti kirjoittaa, että jonkun on otettava vastuu.



”Jos Ylen hallitus käyttäytyy kuin mitään ei taaskaan olisi tapahtunut, sen voidaan tulkita toimivan suorastaan korostetun ylimielisesti.”