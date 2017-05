Tuloksia, rahapelejä, tv-urheilua

Päivän lehti 17.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Jalkapallo Englannin Valioliiga maanantaina:



Chelsea–Watford 4–3 (2–1)



Norjan liiga tiistaina:



Brann–Sandefjord 5–0, Vålerenga–Kristiansund 1–0, Molde–Sogndal 1–2 (M: Joona Toivio), Lilleström–Sarpsborg 1–2 (S: Henri Toivomäki vaihtoon 27. min.), Haugesund–Odd Skien 0–2 (OS: Riku Riski 90 min.) Viking–Aalesund 1–2, Rosenborg–Tromsö ja Strömsgodset–Stabäk myöh.



Tanskan liiga, ylempi loppusarja:



Nordsjälland–SönderjyskE 4–1.



Pariisi, Ranskan parhaat pelaajien äänestyksessä:



Paras pelaaja: Edinson Cavani (PSG)



Paras alle 21-vuotias pelaaja: Kylian Mbappe (Monaco)



Paras naispelaaja: Sakina Karchaoui (Montpellier)



Paras valmentaja: Leonardo Jardim (Monaco)



Tähdistö (4-3-3): Danijel Subasic (Monaco); Djibril Sidibe (Monaco), Kamil Glik (Monaco), Thiago Silva (PSG); Benjamin Mendy (Monaco), Jean-Michael Seri (Nizza), Marco Verratti (PSG), Bernardo Silva (Monaco); Alexandre Lacazette (Lyon), Edinson Cavani (PSG), Kylian Mbappe (Monaco)



Vuoden maali: Memphis Depay (Lyon) Toulousea vastaan 29. kierroksella.



Jääkiekko MM-kisat, 12. päivä:



A-lohko (Köln):



Ruotsi–Slovakia 4–2 (2–0, 1–1, 1–1)



1. erä: 4.02 William Nylander (Nicklas Bäckström-John Klingberg) 1–0, 8.14 Oliver Ekman-Larsson (Dennis Everberg-William Karlsson) 2–0.



2. erä: 24.08 Tomas Matousek (Pavol Skalicky-Tomas Zigo) 2–1, 25.45 Everberg (Karlsson) 3–1.



3. erä: 41.34 Andrej Kurna (Lukas Cingel) 3–2, 59.28 Karlsson (Alexander Edler) 4–2 tm.



Rangaistukset yhteensä: Ruotsi 4x2 min, Slovakia 2x2 min.



Maalivahtien torjunnat: Henrik Lundqvist R 6+4+3=13/15, Julius Hudacek S (0.00–25.45) 5+3+0=8/11, Jaroslav Janus S (25.45–60.00), 0+9+17=17/17.



Yleisöä: 10259.



Venäjä–USA 3–5 (1–0, 2–3, 0–2)



1. erä: 12.29 Nikita Gusev (Bogdan Kiselevitsh) 1–0.



2. erä: 21.00 Kevin Hayes (Brock Nelson-Clayton Keller) 1–1 yv, 32.27 Anton Belov (Sergei Plotnikov-Sergei Andronov) 2–1, 32.18 Dylan Larkin (Nelson) 2–2, 36.15 Gusev (Vadim Shipastshov-Jevgeni Dadonov) 3–2 yv, 37.43 Hayes (Johnny Gaudreau-Nick Bjugstad) 3–3.



3. erä: 52.57 Anders Lee (Gaudreau-Jack Eichel) 3–4 yv, 59.38 Nelson (Larkin) 3–5 tm.



Rangaistukset yhteensä: Venäjä 8x2 min, USA 4x2 min.



Maalivahtien torjunnat: Aleksandr Vasiljevski V 16+10+4=30/34 , Jimmy Howard U 2+9+5=16/19.



Erotuomarit: Anssi Salonen Suomi–Daniel Stricker Sveitsi.



Yleisöä: 18756.



Saksa–Latvia 4–3 vl.



B-lohko (Pariisi):



Valko-Venäjä–Norja 4–3 (0–0, 2–1, 2–2)



1. erä: maaliton.



2. erä: 26.08 Jevgeni Lisovets (Mihail Stefanovitsh) 1–0, 35.05 Daniel Sörvik (Mathis Olimb) 1–1 yv, 37.52 Aleksandr Kulakov 2–1.



3. erä: 41.19 Aleksander Reichenberg (Patrick Thoresen-Henrik Ödegaard) 2–2, 43.41 Jonas Holös (Andreas Martinsen-M. Olimb) 2–3, 54.06 Ilja Shinkevitsh 3–3, 56.56 Lisovets (Aleksandr Pavlovitsh-Charles Linglet) 4–3.



Rangaistukset yhteensä: Valko-Venäjä 3x2 min, Norja 2x2 min.



Maalivahtien torjunnat: Mihail Karnauhov V-V 10+7+6+=23/26, Lars Haugen N 7+3+5=15/19.



Erotuomarit: Daniel Piechaczek Saksa–Tobias Wehrli Sveitsi.



Yleisöä: 3867.



Tšekki–Sveitsi 1–3 (0–1, 1–1, 0–1)



Kanada–Suomi 5–2 (3–1, 1–1, 1–0)



NHL, itälohkon 2/7 finaali:



Pittsburgh–Ottawa 1–0 (0–0, 0–0, 1–0)



P: Olli Määttä 0+1. Voitot tasan 1–1.



Pesäpallo Miesten Superpesis:



Alajärvi–Koskenkorva 2–0 (5–1, 3–0)



Kouvola–Kitee 2–0 (2–1, 7–2)



Oulu–Kankaanpää 1–2 (4–3, 1–2, 0–1)



Pyöräily Montefalco, Italian ympäriajo, etappi 10/21 (Foligno-Montefalco 39,8 km):



1) Tom Dumoulin Hollanti 50.37, 2) Geraint Thomas Britannia jäljessä 49 sekuntia, 3) Bob Jungels Luxemburg –56, 4) Luis Leon Sanchez Espanja –1.40, 5) Vasil Kirijenka Valko-Venäjä –2.00, 6) Vicenzo Nibali Italia –2.07, 7) Maxime Monfort Belgia –2.13, 8) Jan Tratknik Slovakia sama aika, 9) Jos van Emden Hollanti –2.15, 10) Andrey Amador Costa Rica –2.16.



Kokonaiskilpailu: 1) Dumoulin 42.57.16, 2) Quintana –2.23, 3) Bauke Mollema Hollanti –2.38, 4) Thibaut Pinot Ranska –2.40, 5) Nibali –2.47, 6) Jungels –3.46, 7) Domenico Pozzovivo Italia –4.05, 8) Ilnur Zakarin Venäjä –4.17, 9) Amador –4.39, 10) Steven Kruijswijk Hollanti –5.19.



Kilpailu päättyy 28. toukokuuta.



Yleisurheilu New Delhi, Intia, National Grand Prix:



Miehet:



400 m: 1) Y. Muhammed Anas Intia 45,32 (maan ennätys).



Keihäs: 1) Devender Singh Intia 81,53.



Naiset:100 m (+0,3): 1) Dutee Chand Intia 11,30 (maan ennätys).



Rahapelit Keno 20/17



Päiväarvonta (16.5.): 3, 6, 8, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 35, 36, 44, 46, 49, 51, 61, 62, 69, 70. Kunkkunumero: 36.



Ilta-arvonta (16.5.): 4, 5, 6, 12, 19, 21, 26, 29, 32, 33, 40, 42, 43, 48, 49, 56, 63, 66, 68, 70.



Kunkkunumero: 43.



TV-urheilu Ruutu+ Urheilu 1



03.30 NBA Playoffs: 1. Idän konf. finaali



C More Max



17.00 CHL-arvonta



19.00 Ravit: Toto65, Vermo



C More Sport 1



13.00-22.30 Tennis: Masters 1000, Rooma



Eurosport 1



14.15 Pyöräily: Giro d’Italia



00.00 Pyöräily: Tour of California



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



21.45 Valioliiga: Southampton-ManU



Viasat Urheilu



21.45 Championship: Sheffield Wednesday-Huddersfield



Viasat Sport



22.00 Ligue 1: Monaco-St. Etienne



Viasat Jääkiekko HD



03.05 NHL Playoffs: Ottawa-Pittsburgh