Päivän lehti 17.8.2017

Raideliikenteen uudistus herättää kysymyksiä matkustajissakin

Hallitus on ilmoittanut avaavansa rautateiden henkilöliikenteen kilpailulle. Tässä yhteydessä mai­nittiin, että kilpailutus hoidetaan yhteysvälikohtaisina käyttöoikeussopimuksina ja että junakalusto jää valtion omistaman, VR:stä lohkaistavan kalustoyhtiön haltuun. Nämä kaksi mainitsemaani asiaa herättävät pari hyvää kysymystä.



Jos kilpailutus toteutetaan siten kuin aiheeseen liittyvästä uutisoinnista voi ymmärtää, valtio määrittelee ne yhteys­välit, jotka kilpailutetaan, ja yksi yhtiö pääsee ajamaan välejä. Mitä kilpailua se sellainen on? Eikö kannattaisi päästää useampi yhtiö samalle yhteysvälille? Asiakkaat sitten päättäisivät, kuka saa parhaimman tuloksen kultakin yhteysväliltä, kun palveluiden hinta, tarjonta ja laatu ovat oikeassa suhteessa.



Ensisijaisestihan matkustaja matkustaa lähtöpaikasta määräpaikkaan, ja jos kyseistä yhteysväliä ajaa vain yksi yhtiö, koko kilpailutuksen idea jää asiakkaan kannalta hämäräksi.



Toinen kysymys koskee kalustoyhtiötä. Voiko jonkin yhteysvälin voittanut yhtiö niin halutessaan ostaa omaa kalustoa ja liikennöidä sillä, vai pitääkö aina käyttää valtion kalustoa?



Myös ajokalustolla on matkustajalle merkitystä, jos samalla yhteysvälillä on useita liikennöitsijöitä. Kaipaan myös päiväjuniin lisää pieniä vaunuosastoja, joissa voi istua muutaman hengen porukassa omissa oloissaan. VR:n junissa on toki nytkin työskentelyhyttejä, mutta ne ovat miltei aina loppuunmyytyjä. Tämä on vain yksi esimerkki tarpeista, joita matkustajilla voi kaluston suhteen olla ja joihin VR:n junat vastaavat nykyisin vain rajoitetusti.



Jarkko Setälä



Espoo