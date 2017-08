Päivän lehti 17.8.2017

Nuorten tanssi kuin pantomiimia

Tanssi kuvastaa nuorisoa. Nykyajan nuori ei tanssi tangoa, valssi on hänelle kuin etikkaa ja polkkaa hän pitää ikivanhana jäännöksenä muinaisajoilta. Yksilöllisyys on voittanut, jokainen tyylittelee askeleitaan ja liikkeitään mielialojensa mukaan.



Kaikki ovat kuin pantomiimitaiteilijoita. Muotitanssit ovat shake ja blues. Shakea on kuitenkin vanhanaikaista kutsua shakeksi, se on ponia, jerkkiä tai hippi-hippiä kuuluisan Kalifornian ”kukkaiskansan” kunniaksi.



Suomessa on kaksi linjaa, hidas ja nopea, selosti tanssinopettaja Åke Blomqvist – Puolet iltaa tanssitaan hidasta bluesia, jossa poika kietoo kätensä tytön vartalon ympäri ja tyttö pusertaa poikaa kaksin käsin kaulasta. Tanssiasento on ruma ja kömpelönnäköinen. Ponia eli jerkkiä tanssitaan miten halutaan. Jokainen liikkuu lattialla omalla tyylillään. Sellaista roskaa, täytyy sanoa. Luulen kuitenkin, että vihdoinkin ollaan menossa romanttiselle linjalle. Tanssikoulut ovatkin olleet jo puolitoista vuotta ilman oppilaita, koska kaikki haluavat tanssia (shakea) ponia, jossa on hevosmainen askel.



Nuoriso tanssii äänekkään rytmimusiikin tahdissa. Murrosikäiset kimeä-ääniset pojat soittavat nopeatempoisia sävellyksiä.



Mä tanssin ainakin kaksi kertaa viikossa. Nykyään ei ole enää mitään suosikkitansseja, me tanssitaan jokainen niinkuin halutaan, kertoi kuusitoistavuotias Ann-Christine.



Amerikan sotilasorkesterin vierailu kuohuttaa Porvoota Porvoossa syyskuussa järjestettävät Amerikan-päivät ovat aiheuttaneet kaupungissa keskustelua ja kuohuntaa. Syynä on se, että päiville saapuu Yhdysvaltain Euroopassa olevien ilmavoimien tanssiorkesteri. Porvoon vasemmistopuolueiden piirissä harkitaan mielenosoituksia, mikäli sotilasorkesteri saapuu paikkakunnalle.



Borgåbladetin päätoimittaja Erik Pakarinen vastusti lehden palstoilla jokin päivä sitten voimakkaasti The Ambassadors-orkesterin saapumista ”levittämään mautonta amerikanpropagandaa”. Kirjoitus on aiheuttanut paljon keskustelua Porvoossa.



Päivien järjestäjä, Porvoon Suomi–Amerikka -yhdistys, ei toistaiseksi ole päättänyt peruuttaa orkesterin vierailua. Yhdistys kokoontuu torstaina pohtimaan asiaa.



Vasemmistopiirit suunnittelevat mielenosoitusta Yhdysvaltain Vietnamin-politiikkaa vastaan.



Sopotissa lauletaan kilpaa Sopotissa lauletaan jälleen kilpaa, jo seitsemättä kertaa. Nämä laulujuhlat ovat suurimmat, mitä Euroopassa järjestetään. Osanottajia on tänä vuonna peräti 28 maasta. Lähes kaikkien Euroopan maiden ohella kilpalaulantaan ovat ryhtyneet myös Yhdysvallat, Algeria, Israel, Meksiko ja Kuuba. Suomesta on valittu Esko Linnavallin sävellys En saa ja sen esittää Laila Kinnunen.



Kilpailua varten Yleisradio tilasi neljältä säveltäjältä, Rauno Lehtiseltä, Esko Linnavallilta, Lasse Mårtensonilta ja Ossi Runnelta yhden sävellyksen jokaiselta erikoisesti Lailaa varten. Asiantuntijoista koottu raati kuunteli laulut ja tuli siihen tulokseen, että Esko Linnavallin säveltämiä ja Juha Vainion sanoittama laulu ”En saa” edustaa Suomea laulujuhlien kansainvälisessä kilpailussa.



Nordenskiöldinkadulta ajaminen Mannerheimintielle kielletään Mannerheimintien ja Nordenskiöldinkadun risteyksessä, joka on todettu Helsingin vaarallisimmaksi, ryhdytään kokeilemaan uutta järjestelyä. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää keskiviikkona kaupunginhallitukselle, että kokeilumielessä kiellettäisiin kääntyminen Mannerheimintielle etelään päin Nordenskiöldinkatua Eläintarhan suunnasta tultaessa.



Risteyksessä on sattunut erittäin runsaasti liikennevahinkoja niiden ajoneuvojen kesken, jotka toisaalta saapuvat risteykseen Eläintarhasta päin pitkin Nordenskiöldinkatua ja asianomaisen liikenneopasteen sallimin tavoin kääntyvät jatkamaan matkaansa kaupunkiin päin pitkin Mannerheimintietä ja toisaalta Mannerheimintielle kansaneläkelaitoksen suunnasta saapuvien ajoneuvojen kesken. Kummallekin ajoneuvoryhmälle antaa valo-opaste nykyisin samanaikaisesti vihreän valon.

HS