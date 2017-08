Voyager-luotaimet matkanneet 40 vuotta Aurinkokunnan laitamille – mukana Elviksen musiikkia ja muuta tietoa ihmiskunnasta

Päivän lehti 17.8.2017

Voyager-luotaimet matkanneet 40 vuotta Aurinkokunnan laitamille – mukana Elviksen musiikkia ja muuta tietoa ih

Elo- ja syyskuussa 1977

Nasa

Matkaan

Molempien

Voyagerit

Matkaajat

Harva luotain

Avaruus