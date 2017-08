Päivän lehti 17.8.2017

Sipilän hallitus säröilee muttei lohkeile

Kalevan mukaan puolueet pörhistelevät itseään täyttä vauhtia asemiin elokuun lopun budjettiriihtä varten.



”Havaittavissa on säröilyä, joskaan ei lohkeamia.”



”Näkemyseroja on syntynyt ainakin verotuksesta. Pääministeri Juha Sipilän (kesk) tulkinnan mukaan kilpailukyky­sopimuksen palkansaajia puraisevat korotukset olisi kompensoitu jo tämän ja ensi vuoden osalta. Lisäkompensoinnit olisivat siten luvassa vasta vaalivuonna 2019. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) näyttää yllättyneen pääministerin linjauksesta.”



”Hallituspuolueiden välinen keskustelu on tarpeen, jotta ensi vuoden verolinjaan saadaan selvyys. Keskusta ja Uusi vaihtoehto eivät ole valmiita luopumaan suurituloisten solidaarisuusverosta, ja mahdollinen verokompensaatio pitäisi suunnata pieni- ja keskituloisille.”



”Gallupykkösenä kokoomuksella on vähiten paineita viedä korvamerkittyjä osuuksia budjettiriiheen, jos sellaisena ei pidetä vaatimusta ulkomaisen työvoiman tarveharkinnasta luopumista. Keskustan pitäisi saada alavireiseen kannatukseen piristysruisketta. Uudella vaihtoehdolla on täysi työ pyristellä kovalle maalle.”



”Kesäkokousten synnyttämistä näkemyseroista huolimatta budjettiriihen päätteeksi saataneen kurotuksi, taas kerran, näyttävä sopu.”



Ilta-Sanomat tukee perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikkoa (kesk), joka toi Helsingin Sanomien haastattelussa (15.8.) esiin huolensa siitä, että yhä useampi lapsi jää rokottamatta vaarallisia kulkutauteja vastaan.



”Euroopan maista ainakin Italiassa on rokotepakko. Pakottamisen sijaan Saarikko uskoo valistukseen. Hänestä neuvolan viestin perheille on oltava, että rokotus on yhteisöllisen vastuun kantamista.”



”Osa ihmisistä uskoo vankkumatta, että rokottaminen ei kannata. Niin kauan kuin heitä on vähän, voi ajatella, että kyseessä on yksityisasia. Mutta siinä vaiheessa kun rokotekattavuus painuu liian alas, tilanne muuttuu. Esimerkiksi tuhkarokkoepidemiat ovat jo mahdollisia. Ei kannata leikkiä hengellä.”



Hämeen Sanomat toivoo ratkaisua runsaan vuoden kuluttua edessä olevaan vaalisumaan, jossa maakuntavaalit, eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit osuvat lähelle toisiaan.



”Monta vaalia muutaman kuukauden sisällä olisi ampumista kansanvallan jalkaan. Vaaliväsymys näkyisi arveluttavan alhaisena äänestysintona. Vaalit, joissa nukkuvia olisi enemmän kuin uurnilla kävijöitä, rapauttaisivat edustuksellisen demokratian perustan.”



”On vakavasti harkittava paitsi edus­kun­ta- ja eurovaalien yhdistämistä vuonna 2019 myös maakuntavaalien siir­tämis­tä niiden yhteyteen. – – Vuodesta 2021 maakunta- ja kuntavaalit kul­ki­sivat yhtä jalkaa. Mikä sen somempaa, kun kummissakin puhutaan lähipalveluista.”