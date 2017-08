Päivän lehti 17.8.2017

Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Jääkiekko Pietari, Venäjä:



Jokerit–Severstal Tsherepovets 1–2 Jokerien maali: Nicklas Jensen.



Pesäpallo Miesten Superpesis, yläjatkosarja:



Koskenkorva–Kitee 2–0 (8–2, 6–0)



Naisten Superpesis:



1. puolivälierät, 3 voitolla välieriin:



Jyväskylä–Kempele 2–0 (6–4, 5–1)



Voitot 1–0.



Raviurheilu Helsinki 16.08 Toto65



4. lähtö, Toto65-1, lv 2100 m: 1) Flynn Boko/Antti Teivainen 12,6a (7,02), 2) Black Dunnock 12,6a (5,3).3) Juiceman 12,7a (1,39).4) Rialba RL 13,5a (26,96).poissa: 6, 8. Toto (2-3-4): 7,02 1,04-1,01-1,00 10,36.



5. lähtö, Toto65-2, sh 2100 m: 1) Kukan Tutu/Teemu Okkolin 25,5 (5,19), 2) Tulinko 24,8 (1,41).3) Marj-Lovviisa 25,7 (16,66).4) Mökin Tähti 25,0 x (13,26).poissa: 5. Toto (1-9-2): 5,19 1,63-1,12-1,69 3,24.



6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, lv 1609 m: 1) Stone Capes Nanet/Olli Koivunen 12,8a (2,66), 2) Jasulito 13,0a (3,85).3) Trini Boy 13,0a (70,98).4) Lindalike 13,1a (5,78).poissa: 7, 12. Toto (2-5-3): 2,66 1,39-1,52-7,17 4,86. Toto4 voitto-osuus: 3,80.



7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 3100 m Karanor Teräsmiesliiga: 1) Red Guy User/Tero Lahtinen 16,3 (14,03), 2) Arctic Masculino 15,9 (8,5).3) Selene Lune 15,9 (19,88).4) Capehill's Santino 16,5 (51,18).poissa: 1. Toto (3-7-9): 14,03 3,65-2,77-4,85 52,46. Toto4 voitto-osuus: 20,50. Troikka: 1535,20.



8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, sh 2100 m: 1) Vihellys/Kim Åkerlund 27,1 (2,86), 2) Sarsis 27,3 (18,7).3) Vektoria 27,5 (19,54).4) Y.P. Passi 26,7 (15,45).poissa: 9, 11. Toto (2-1-5): 2,86 1,48-3,26-3,52 15,30. Toto4 voitto-osuus: 24,70.



9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 1609 m: 1) Klena Vito/Jukka Torvinen 12,0a (2,36), 2) Tiger Ecus 12,0a (6,85).3) Caerbannog 12,3a (15,37).4) Ranch Movie Star 12,3a (23,71).poissa: 8. Toto (5-7-1): 2,36 1,41-1,87-2,95 6,06. Toto4 voitto-osuus: 28,50. Troikka: 58,63. Päivän Duo: 2-5, kerroin: 5,60.



Toto65 pelivaihto 250558,74 e, voitto-osuus 465,80 e



Pelivaihto 529073,04 e,



Rahapelejä Keno 33/17



Keskiviikko 16. 8.



Päiväarvonta: 16, 17, 29, 33, 35, 38, 42, 47, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 69. Kunkkunumero: 51.



Ilta-arvonta: 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 18, 21, 24, 25, 27, 34, 39, 40, 46, 52, 59, 62, 67. Kunkkunumero: 6



Keskiviikko-Jokeri 33/17



Jokerinumero: 1 8 4 1 3 2 0



Voitonjako: 7 oikein 1 kpl voitto-osuus 1 000 000,00 e, 6 oikein 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e



Vikinglotto 33/17



Päänumerot: 11, 19, 21, 23, 40, 41



Vikingnumero: 1. Plusnumero: 13



Voitonjako: 6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 0,00 e, 5+1 oikein 20 449,10 e, 5 oikein 996,20 e, 4+1 oikein 63,00 e, 4 oikein 25,60 e, 3+1 oikein 8,70 e, 3 oikein 4,00 e



TV-urheilua Yle TV2



18.00 Kenttäratsastuksen EM



Ruutu+ Urheilu 1



20.00 Saksan MM-ralli: EK1



Ruutu+ Urheilu 2



17.30 Superpesis: Seinäjoki-Joensuu



C More Max



19.00 Ravit: Toto4, Jyväskylä



C More Sport 1



18.00-04.00 Tennis: Masters 1000, Cincinnati



C More Sport 2



22.00 PGA Tour: Wyndham Championship



C More Golf



14.25 PGA Tour: Wyndham Championship



Eurosport 1



09.00 Snooker: China Championship



17.00 Jalkapallon naisten U19 EM: Hollanti-Espanja, välierä



21.00 Jalkapallon naisten U19 EM: Saksa-Ranska, välierä



Eurosport 2



14.30 Snooker: China Championship



Viasat Urheilu



03.00 NFL Preseason: Jacksonville-Tampa Bay



Viasat Golf



13.30 ja 17.00 European Tour: Paul Lawrie Match Play



04.30 European Tour: Fiji International