Päivän lehti 17.9.2017

Poliittinen tahto vaikuttaa nuorten terveyteen

Harvassa asiassa poliittisen päätöksenteon vaikutukset näkyvät yhtä selvästi kuin nuorten seksuaaliterveys­trendeissä. 1990-luvun laman aikaiset leikkaukset kuntien ehkäisypalveluissa ja koulu­terveydenhuollossa ajoivat aborttiluvut hurjaan nousuun. Kehitys saatiin korjattua vapauttamalla jälkiehkäisy resepti­pakosta ja tehostamalla koulujen seksuaaliopetusta.



Nuorten abortit ovat sittemmin vähentyneet tasaisesti, mutta 20–24-vuotiaiden ryh­mässä niiden määrä on yhä suuri. Myös toistuvat abortit ovat ongelma.



Konkreettinen toimi asiaan vaikuttamiseksi olisi helpottaa pitkäaikaisten, tehokkaiden ­ehkäisymenetelmien, ehkäisykierukoiden ja -kapseleiden saatavuutta. Koska niiden hankintahinta on nuorelle ehkäisyn tarvitsijalle usein liian suuri, on perusteltua miettiä, voisiko kunta tai tulevaisuuden maakunta olla ehkäisyn kustantaja. Tätä pohditaan nyt monessa kunnassa, myös Helsingissä, jossa valtuustoaloite maksuttomasta ehkäisystä on sote-lautakunnan käsittelyssä.



Nyt voitaisiin taas tehdä hyväntahtoista politiikkaa, jolla edelleen parannetaan nuorten seksuaaliterveyden tilaa, vähennetään varallisuudesta johtuvia terveyseroja ja vahvis­tetaan nuorten mahdollisuuksia käyttää itselle parhainta mahdollista ehkäisymenetelmää.



Miila Halonen



nuorisolääkäri, kaupunginvaltuutettu (vas), Kerava