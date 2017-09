”Kun saan käteeni 5,6 kilon painoisen moottorisahan, tiedän, ettei päivästä tule helppo” – Toimittaja teki metsätöitä Venäjällä ja sai moitteet veden juomisesta

Päivän lehti 17.9.2017

”Kun saan käteeni 5,6 kilon painoisen moottorisahan, tiedän, ettei päivästä tule helppo” – Toimittaja teki met

Kun

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pomo

Sopimuksen

Talousmetsää

Tarusan