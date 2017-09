Jääräpäinen lentokouluyrittäjä ei suostu lähtemään tyhjästä hallista Malmilla – ”Hakekoot oikeuden päätöksen jostain”

Päivän lehti 17.9.2017

Jääräpäinen lentokouluyrittäjä ei suostu lähtemään tyhjästä hallista Malmilla – ”Hakekoot oikeuden päätöksen j

Malmin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Toiset

Baker

Helsingin

Helsingin