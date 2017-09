Kalastajat nostivat verkoista silmättömiä silakoita, Töölönlahti lillui vihreänä vellinä – Siitä ei ole kauan, kun Suomen vesistöt olivat aivan pilalla

Päivän lehti 17.9.2017

Lähde: Eeva-Liisa Hallanaro, Erkki Santala, Sanna Vienonen (toim.): Vesien vuoksi – Suomalaisen vesiensuojelun vaiheita. Suomen vesiyhdistys ry 2017.

jätevedet tekivät uimarannoista käyttökelvottomia, ja sellutehtaat pilasivat alapuoliset vedet kemikaaleilla. Suomen vesistöt onnistuttiin pilaamaan vauhdilla – eikä siitä ole edes kovin pitkä aika. Sitten tuli täyskäännös.Porissa titaanidioksiditehtaan jätevedet tuhosivat silakoiden elinolot 1970–1980-luvuilla. Kalojen silmät olivat verenpunaiset tai pahasti vaurioituneet. Usein silmät puuttuivat kokonaan.Silmävikaisuuden aiheuttajaksi paljastuivat Kemiran Vuorikemian tehtaan jätevedet. Titaanidioksiditehtaalta mereen päätynyt rautasulfaatti aiheutti verenpaineen nousua, joka sai kalojen silmien verisuonet repeämään.kalastaja Heikki Salokangas http://www.hs.fi/haku/?query=heikki+salokangas muistaa silmättömät silakat hyvin.”Silmättömyyteen liittyi laihuus. Kalat eivät kelvanneet edes rehuksi”, hän sanoo.Kalastajien riesana olivat laajat, pintaan nousseet värilautat.”Meri oli punaruskea. Rauta sai piilevät ottamaan verkot kasvualustakseen, ja näkymättömiksi tarkoitetuista verkoista tuli näkyviä. Eihän sellainen kalasta”, Salokangas muistelee.Selkämeri kärsi silakkakadosta, ja troolarit siirtyivät muualle. Salokangas kalasti verkoilla veljensä Pekka http://www.hs.fi/haku/?query=pekka ja isänsä Pentti Salokankaan http://www.hs.fi/haku/?query=pentti+salokankaan kanssa.”Mikäli tuulet ovat nostaneet pohjan rautasakkaa ylös, on ajettava aina kauemmas, sillä silakka on tarkka rautapitoisuudesta”, Salokangas kertoi HS:lle 35 vuotta sitten.Asiasta käytiin laajaa tiedotussotaa teollisuuden ja ympäristönsuojelijoiden välillä. Lopulta Kemira hankki uudet puhdistuslaitteet, ja 1990-luvun alussa jätevesipäästöt olivat vähentyneet lähes olemattomiin.”Sen jälkeen tilanne muuttui. Porin edustalta alkoi taas tulla kalaa, välillä aika isoakin”, Salokangas sanoo.Suomen teollistuminen ja kaupungistuminen sotien jälkeen oli nopeaa. Kansakunta piti saada vaurastumaan, ja teollistamisesta tuli kansallinen ponnistus. Veturina oli puujalostusteollisuus. Jätevesiä ei puhdistettu, ja seuraukset näkyivät vesistöissä.”Kaikki sellupaikkakuntien alapuoliset vedet olivat huonossa kunnossa. Vesi haisi ja maistui. Kalat olivat laajoilla alueilla syömäkelvottomia”, kertoo Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen entinen toiminnanjohtaja Reijo Oravainen http://www.hs.fi/haku/?query=reijo+oravainen . Hän aloitti yhdistyksessä limnologina vuonna 1975.”Metsäteollisuus oli suurin syyllinen vesistöjen happikatoon, mutta asutuksellakin oli paljon avoviemäreitä, joista jätevedet menivät suoraan vesiin”, Oravainen sanoo.Suomalaisen vesiensuojelun vaiheista kertova Vesien vuoksi kuvaa tilannetta näin: ”Kaupungeissa ja tehdaspaikkakunnilla elettiin 1960-luvun alussa likaantuneiden vesien äärellä. Lähivedet olivat paikoin niin kehnossa kunnossa, että niistä nousi kuvottava haju ja ne saattoivat olla täysin elottomia.”Onneton tilanne vain paheni: ”Likaantuneet alueet laajenivat, ja alettiin epäillä, että jotkin järvet oli menetetty pysyvästi.”Esimerkiksi Päijänne oli metsäteollisuuden ja Jyväskylän kaupungin jätevesien likaama. Pohdittiin, kannattaako jätevesiä edes yrittää puhdistaa, koska järven ei uskottu toipuvan.Uimarantojen tila nousi kuvaamaan vesien pilaantumista. Esimerkiksi Helsingissä oli 1960-luvun puolivälissä 19 uimarantaa, joista yksikään ei ollut hygieenisesti hyvässä kunnossa.Lopulta toimiin oli pakko ryhtyä. Vedet olivat uimakelvottomia, eivätkä ne kelvanneet edes teollisuuden prosessivesiksi.Vesiongelmat tiedostettiin isojen teollisuuslaitosten ja kaupunkien edustoilla jo 1950-luvulla, mutta jätevesien puhdistuksesta ei huolehdittu. Taustalla olivat sekä asenteet että heikko valvonta, kertoo Suomen ympäristökeskuksen (Syke) pääjohtaja Lea Kauppi http://www.hs.fi/haku/?query=lea+kauppi ”Kaupungeissa paine vesien­suojeluun tuli aikaisemmin kuin teollisuuslaitosten kohdalla. Asumajätevedet pilasivat uimavesiä ja aiheuttivat hygieenisiä ongelmia”, Kauppi sanoo.”Laiminlyönnit osuivat myös omaan nilkkaan. Monet kaupungit ottivat raakavetensä samoilta alueilta, joihin vedet laskettiin.”kaupungit tehostivat jätevesiensä puhdistusta 1970-luvulla. Teollisuus ryhdistäytyi myöhemmin.”Metsäteollisuuden paikalliset vesistövaikutukset olivat vuosikausia tuntuvia ja joissakin tapauksissa laaja-alaisia. Teollisuus toi työpaikkoja, joten haitat siedettiin. Kun jätevesien aiheuttamat ongelmat tulivat selviksi, vedottiin taloudellisiin syihin”, kertoo metsäteollisuusyhtiö UPM-Kymmenen entinen yrityssuhdejohtaja Hannu Nilsen http://www.hs.fi/haku/?query=hannu+nilsen ”Puun jalostaminen vientituotteiksi on aina ollut Suomelle tärkeää, minkä vuoksi vesistö- ja muitakin haittoja, kuten hajuja, aikanaan siedettiin. Aihepiiriä koskevaa lainsäädäntöä ei ollut, eikä hallintoakaan nykyaikaisessa mielessä”, Nilsen sanoo.Haitat vain lisääntyivät tuotantolaitosten määrän ja tuotannon kasvaessa. Jätevesihaitat pahenivat, kun muun muassa sellun valkaisua edistettiin kemikaalien käytöllä. Klooripitoiset kemikaalit johdettiin vesistöihin.Tärkeä merkkipaalu oli Kaupin mukaan vuoden 1962 vesilaki. Se paransi vesiensuojelun edellytyksiä sekä vauhditti vesien laadun ja tilan seurantaa.Kesti kuitenkin aikansa, ennen kuin sääntely alkoi tuntua. Tähän vaikutti Vesihallituksen perustaminen vuonna 1970. Sen seurauksena vesilain noudattamista ja lupaehtoja alettiin valvoa. Asenteetkin alkoivat muuttua.Vauhtia vesiensuojeluun toivat äkilliset, suuret päästöt.”Muutamat onnettomat pilaantumistapaukset, esimerkiksi Typpi Oy:n ammoniakkivuoto, herättivät ja aiheuttivat kansanliikkeen. Tiedotusvälineillä oli suuri merkitys”, Kauppi sanoo.Lannoitetyppeä valmistaneelta tehtaalta pääsi vuonna 1969 Oulujokeen valtava määrä ammoniakkia, joka tappoi kalat. Päästöstä tuli käänteentekevä vaikuttaja ympäristönsuojelussa.alettiin ymmärtää, että toiminnan jatkaminen edellytti vesiasioiden kuntoon panemista.Kiintoaineita ja jäteliemiä vesiin johtaneiden sulfiittisellutehtaiden taru päättyi 1980-luvulle tultaessa. Syynä oli tuotteen epätyydyttävä laatu.”Vesistöt saavat kiittää valmistusteknologista murrosta siitä, että metsäteollisuuden jätevesikuormitus ei kasvanut, vaikka tuotanto lisääntyi”, Nilsen sanoo.Taustalla on metsäteollisuuden rakennemuutos.”Pienet tehtaat lopettivat 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa. Päästöt vähenivät, kun sellun valmistus väheni”, Oravainen sanoo.Asutuksen ja teollisuuden päästöt ovat sittemmin vähentyneet merkittävästi. Sisävesillä veden laatu parani 1980-luvulta 2000-luvulle erityisesti pahimmin likaantuneilla alueilla. Maatalouden osuus vesistöjen kuormittajana on kasvanut sitä mukaa kuin muut päästöt ovat pienentyneet.”Järvien tila on varsin hyvä. Isot järvet ovat hyvässä kunnossa, joet eivät”, Kauppi sanoo.Itämeren tila on kehno. Siihen herättiin kunnolla vasta 1990-luvulla. Iso sysäys oli leväkesä 1997. Itämeren rehevöityminen tuli näkyväksi, kun Suomenlahden itäosa täyttyi vihreästä leväpuurosta ( HS Aikakone 24.7.1997, sivut A 3, A 5 ja A 9 http://www.hs.fi/lehti/hsarchive/1997-07-24 ).”Se herätti laajasti. Vastaavaa ei ollut tapahtunut koskaan aikaisemmin. Samoihin aikoihin öljynkuljetukset alkoivat kasvaa. Itämeren uhat tulivat konkreettisiksi”, Kauppi sanoo.on siirrytty jätevesien puhdistukseen. Helsinki ottaa juomavetensä Päijänteestä, ja silakoilla on silmät.”Vedet ovat hyvät. Kalaa tulee, ja kalat ovat syömäkelpoisia. Virkistyskäyttö on mahdollista aivan kaupunkien kupeessa”, Oravainen sanoo.Hän pitää suomalaisen vesiensuojelun kehitystä menestystarinana: ”Tilanne kääntyi päälaelleen 20–30 vuodessa. Yksi sukupolvi laittoi asiat kuntoon.”Tilalle ovat tulleet uudet uhat, kuten muoviroska ja lääkejäämät. Kaupin mukaan etenkin kaivosteollisuuden ympäristövaikutukset vaativat huomiota. Esimerkiksi Talvivaaran kaivos on pilannut lähijärviä laajasti.Myös uusimmat arviot metsäteollisuuden vesistövaikutuksista herättävät huolta.”Ne ovat paljon suuremmat kuin tähän asti on luultu”, Kauppi sanoo.kalastaja Salokangas pyytää verkoilla silakkaa. Saaliit ovat olleet kohtuullisia. Nyt syksyllä rysistä nousee siikaa.Vaikka Selkämeren tila on parantunut 1980-luvulta, isojakin päästöjä on sattunut. Kokemäenjoki pilaantui kesällä 2014, kun Norilsk Nickelin Harjavallan-tehtaalta pääsi jokeen valtava määrä nikkeliä. Päästö aiheutti simpukoiden joukkokuoleman.Uusin huolenaihe vesistöjen kannalta liittyy metsätalouteen. Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tuoreen tutkimuksen mukaan vuosikymmeniä sitten ojitetuilta soilta valuu vesiin rehevöittäviä ravinteita paljon enemmän kuin on aiemmin arvioitu.Tähän saakka soiden metsätalouskäytön vesistövaikutukset on arvioitu lyhytaikaisiksi. Uusi tutkimus muuttaa käsitykset täysin. Aiempaa arviota suuremmat vesistökuormat koskevat noin neljäsosaa Suomen metsäpinta-alasta.”Koko maassa nykyiset metsätalouden kuormitusarviot tulee kertoa kahdella tai jopa kolmella. Suovaltaisilla alueilla vesistökuormat voivat olla moninkertaiset aiempiin arvioihin verrattuna”, kertoo johtava tutkija Mika Nieminen http://www.hs.fi/haku/?query=mika+nieminen Lukesta.Itämeren kuormituksessa tämä merkitsee Syken erikoistutkijan Seppo Knuuttilan http://www.hs.fi/haku/?query=seppo+knuuttilan mukaan sitä, että metsätalouden osuus Suomesta tulevista fosfori- ja typpikuormista kasvaa 5 prosentista jopa 15 prosenttiin. Fosforin osalta metsätalous kasvaa suuremmaksi kuormittajaksi kuin asutus, teollisuus ja kalankasvatus yhteensä.Sellutehtaiden suuret jätevesipäästöt pilasivat vesiä laajasti. Haisevat ja myrkylliset liemet tekivät järvistä käyttökelvottomia.Koko Suomea puhuttanut ympäristöongelma oli Lievestuoreen selluloosatehdas Laukaassa. Se tuli tunnetuksi lipeälammestaan, jonne oli vuosikymmeniä johdettu jätelipeää. Lampi syntyi padotulle suolle. Sulfiittisellutehdas laski jätevesiä myös Lievestuoreenjärveen, jonka veden laatu heikkeni.Lievestuoreen tehdas suljettiin ensimmäisen kerran vuonna 1967 heikon kannattavuuden ja tiukkenevien ympäristövaatimusten vuoksi. Vuonna 1970 alettiin suunnitella tehtaan käynnistämistä uudelleen ( HS Aikakone 1.9.1970, sivu 21 http://www.hs.fi/lehti/hsarchive/1970-09-01 ). Seuraavana vuonna tehdas käynnistettiin, ja jo koekäyttö aiheutti kemikaalivuodon, kun vesiin pääsi keittolipeää ja massanpesuvettä ( HS Aikakone 17.3.1971, sivu 14 http://www.hs.fi/lehti/hsarchive/1971-03-17 ).Vuonna 1983 paljastui tehtaan johdon täydellinen piittaamattomuus ympäristönsuojelusta. Tehdas oli vuosia väärentänyt vesinäytteitä, jotta kuormitus näyttäisi pysyvän lupaehtojen rajoissa. Myös viranomaisten kontrollinäytteet oli laimennettu tislatulla vedellä. Vuonna 1985 tehtaan johtaja ja laboratoriopäälliköt tuomittiin ehdottomaan vankeuteen.Lipeälammen ongelmalle etsittiin pitkään ratkaisuja, ja monenlaisia keinoja kokeiltiinkin ( HS Aikakone 11.11.1982, sivu 11 http://www.hs.fi/lehti/hsarchive/1982-11-11 ). Lampi saatiin lopulta hävitettyä vuosina 2001–2004 toteutetulla puhdistusohjelmalla.Asutuksen jätevedet pilasivat kaupunkien lähivesiä pahoin jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Viemärivedet johdettiin rantavesiin, jotka saastuivat ja aiheuttivat terveyshaittoja.Kasvava Helsinki pilasi rantansa vauhdilla. Erityisen huonossa kunnossa oli Töölönlahti, jonne jätevesiään laskivat kaupungin lisäksi sokeritehdas, kaasulaitos ja Diakonissalaitos. Vesi muuttui vihreäksi velliksi. Hapettomat pohjat olivat kuolleet, ja lahti löyhkäsi rikiltä.Tilanteen korjaantuminen kesti pitkään. ”Töölönlahden lemu häiritsee Helsingin kauneinta kesää. Likaveden löyhkä karkottaa helsinkiläiset ja turistit”, HS kertoi kesällä 1964 ( HS Aikakone 27.8.1964, sivu 5 http://www.hs.fi/lehti/hsarchive/1964-08-27 ).Vielä 1970-luvulla Helsingissä oli useita pieniä puhdistamoita, jotka purkivat jätevedet mataliin lahtiin. Viikinmäen keskuspuhdistamo valmistui vasta 1990-luvulla, samoin meritunneli, joka vie seudun puhdistetut jätevedet ulkosaariston reunaan.Oulujoessa ja Oulun edustan merialueella havaittiin kesällä 1969 laajoja kalakuolemia. Syyksi todettiin veden runsas ammoniakkipitoisuus, jonka alkulähteeksi paljastui oululaisen Typpi Oy:n jätevesipäästö ( HS Aikakone 12.10.1969, sivu 20 http://www.hs.fi/lehti/hsarchive/1969-10-12 ).Typpi Oy perustettiin 1950-luvun alussa valmistamaan typpilannoitteita kasvavalle maataloudelle ja räjähdysaineiden raaka-ainetta puolustuslaitokselle. Lopulta typpitehtaasta tuli yksi käänteentekevä vaikuttaja suomalaisen ympäristönsuojelun kehityksessä.Juhannuksen tienoilla 1969 tehdas perusti uuden ammoniakkilaitoksen, jonka käynnistyksen yhteydessä Oulujokeen pääsi valtava määrä puhdasta ammoniakkia. Päästön seurauksena Oulujoen alajuoksun kalat kuolivat.Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen mukaan ammoniakkipäästöt jatkuivat läpi kesän.Jätevesipäästöstä syntyi kohu, mutta aluksi tehdas kiisti olevansa mitenkään osallinen kalakuolemiin. Päästöä vähäteltiin paitsi teollisuudessa myös hallinnossa. Tehtaan toimintaa puolusteltiin kansantaloudellisilla näkökohdilla.Tutkimuksissa kuitenkin selvisi, että päästö oli peräisin tehtaalta. Kalakuolemien lähteen osoittanut Oulun yliopiston tutkija joutui kovaan paineeseen, sillä yliopiston hallinto halusi estää tulosten julkistamisen. Valtakunnallisen mediakohun seurauksena päätös kuitenkin peruttiin.Isoilla kaupungeilla oli vaikeuksia saada kunnollista talousvettä asukkailleen. Esimerkiksi Helsinki oli 1960-luvulla huonossa kunnossa olleen Vantaanjoen varassa. Helsingin vesihuoltotoimikunta esitti ratkaisuksi veden johtamista tunnelia pitkin 120 kilometrin päästä Päijänteestä.Päijänteen tila herätti kuitenkin huolta. Järvi oli pohjoispäästä varsin likaantunut. Sitä kuormittivat sekä metsäteollisuus että Jyväskylän kaupunki. Monet pitivät Päijännettä menetettynä tapauksena.Vaaka kääntyi kuitenkin Päijänteen puolelle, ja tunnelin rakentaminen alkoi vuonna 1973. Päätös nosti Pohjois-Päijänteen puunjalostusteollisuuden päästöt, erityisesti Jämsänkosken sellutehtaan jäteliemet, valtakunnalliseksi kysymykseksi. Tämä vauhditti vesien puhdistusta. Laitoksen rakentamiseen osallistui myös Helsingin kaupunki.Nykyisin Päijänne on kirkasvetinen ja sen ekologinen tila on hyvä. Fosforikuormitus on pienentynyt murto-osaan 1970-luvun tilanteesta. Päijänne on paitsi Helsingin juomaveden lähde myös tärkeä virkistysvesistö.

