Päivän lehti 17.9.2017

Päähän kohdistuvat taklaukset halutaan kuriin

Keskisuomalainen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Savon Sanomat

ihmettelee, miksi vakava puuttuminen päähän kohdistuviin taklauksiin on kestänyt jääkiekossa niin kauan.”Jääkiekon SM-liigan syyskausi alkoi surullisesti. Jo kolme pelaajaa on joutunut päähän kohdistuneen taklauksen uhriksi. Kahdesta ensimmäisestä päähän kohdistuneesta taklauksesta tällä kaudella liigan tuomarivalvonta langetti kolmen ja viiden ottelun pelikiellot. Se on surullisen vähän teosta eikä hillitse väärin pelaavia pelaajia.””Eilen Liigan kurinpitodelegaatio julisti kolmannen tuomion. Ässien Matti Lambergille tuli 13 ottelun pelikielto. Kysymys kuuluukin, miksi SM-liiga ja sen toimitusjohtaja ensin venkoilivat.””Silloin heräsi epäily, haluaako SM-liiga vain pestä kätensä asiassa ja myydä väkivaltaa. Onneksi viimeistään julkinen paine pakotti SM-liigan ottamaan asian vakavasti.”kirjoittaa, että jää­kiekkoliiga on alkanut taklausten suhteen painajaismaisella tavalla.”Sanktioiden merkitystä on vähätelty jo ennen tiukemman linjan kokeilemista. Pitkillä pelikielloilla on kuitenkin tehoa, sillä ne vaikuttavat suoraan pelaajien toimeentuloon. Pahojen loukkaantumisten suma kertoo, että Liigan kulttuurissa on ollut vikaa jo pitkään.”