Tuloksia, rahapelejä, tv-urheilua

, formula ykkösten MM-sarjan 14/20 kilpailu, Singaporen gp:Aika-ajo: 1) Sebastian Vettel Saksa, Ferrari 1.39,491, 2) Max Verstappen Hollanti, Red Bull 0,323 sekuntia jäljessä, 3) Daniel Ricciardo Australia, Red Bull –0,349, 4) Kimi Räikkönen Suomi, Ferrari –0,578, 5) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes –0,635, 6) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes –1,319.Ilves–HJK 1–4 (0–2)RoPS–SJK 0–3 (0–1)VPS–KuPS 1–3 (0–0)AC Oulu–GrIFK 2–1 (0–0), EIF–OPS 3–1 (1–1), Jaro–Honka 1–2 (0–0), KPV–Gnistan 1–2 (1–1)., Portugali, naisten maaottelu:Portugali–Suomi 1–1 (1–1)Crystal Palace–Southampton 0–1, Huddersfield–Leicester 1–1, Liverpool–Burnley 1–1, Newcastle–Stoke 2–1, Watford–Manchester C 0–6, West Bromwich–West Ham 0–0, Tottenham–Swansea 0–0.Eintracht Frankfurt–Augsburg 1–2 (EF: Lukas Hradecky 90 min), Bayern München–Mainz 4–0, Werder Bremen–Schalke 1–2, Stuttgart–Wolfsburg 1–0, Leipzig–Mönchengladbach 2–2.HPK–Ilves 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)Jukurit–JYP 1–3 (0–2, 0–0, 1–1)KalPa–TPS ja. 3–4 (1–0, 0–2, 2–1, 0–1)Kärpät–Sport 8–1 (0–0, 3–0, 5–1)Pelicans–HIFK 2–1 (0–0, 0–0, 2–1)Tappara–KooKoo vl. 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0)Lukko–Ässät 7–2 (2–1, 4–0, 1–1)HPK–Ilves 4–2 (2–0, 1–2, 1–0)KJT–Lukko 2–1 (1–0, 1–0, 0–1)KalPa–Kuortane 5–2 (1–1, 1–1, 3–0)Blues–Kärpät 2–3 (1–1, 1–0, 0–2), maahockeyn SM-loppuottelut:Miehet: HC Kilppari, Turku–Seinäjoki United rl. 1–2 (1–1)Naiset: ABC-Team, Helsinki–Porvoo HC 2–1., kolmella voitolla Suomen mestariksi: Sotkamo–Vimpeli 0–2 (2–3, 3–6). Voitot 1–1.2. pronssiottelu, kahdella voitolla pronssia. Kouvola–Joensuu 0–2 (1–2, 2–3). Voitot 1–1., EM-kisat, miesten joukkuekilpailu:Englanti–Suomi 3–2.Suomen loppusijoitus oli 26:s. Sijoituksella Suomi varmisti paikkansa ensi vuoden MM-kisoihin, jotka pelataan Ruotsin Halmstadissa.6. lähtö, Toto76-1, sh 2100 m: 1) Akaasia/Markku Hietanen 26,4a (1,85), 2) Carmela 26,5a (4,89).3) Vieskerin Virva 26,5a (3,86).7. lähtö, Toto76-2 TROIKKA-1, lv 2600 m Kyvyt esiin -divisioonakarsinta: 1) Run For Royalty/Hannu Torvinen 16,5a (1,95), 2) Donatello Hoss 17,3a (8,39).3) Colorado Ecus* 17,5a (3,2).8. lähtö, Toto76-3, lv 2100 m: 1) Alws Bean/Ari Moilanen 16,8 (6,28), 2) An-Valpuri 17,7 (5,53).3) Brilliant Player 17,1 (22,03).9. lähtö, Toto76-4 Toto4-1, sh 2100 m: 1) Oiva-Sointu/Olli Koivunen 28,6a (16,66), 2) Rolling 28,7a x (15,2).3) Wauhti 28,8a (4,28).10. lähtö, Toto76-5 Toto4-2 TROIKKA-2, lv 1609 m Hopeadivisioonakarsinta: 1) Global Option/Erkki-Pekka Mäkinen 13,2a (18,72), 2) Elliot Boko 13,2a (5,38).3) Grainfield Oliver 13,3a (3,33).11. lähtö, Toto76-6 Toto4-3 DUO-3, lv 1609 m Kasvattajakruunu -finaali: 1) Lolo Lee/Tapio Perttunen 13,0a (13,09), 2) Callela Ladyboss 13,1a (1,56).3) Arctic Helen 13,3a (21,0).12. lähtö, Toto76-7 Toto4-4 DUO-4 TROIKKA-3, lv 2100 m Pronssidivisioonakarsinta: 1) Shadow Of Brisbane/Tommi Kylliäinen 14,2a (11,82), 2) Saul 14,3a (31,14).3) Sundsvik Mayday 14,3a (3,37). poissa: 1, 8.Toto4 pelivaihto 55368,30 e, voitto-osuus 7197,80 eToto76 pelivaihto 314805,95 e, voitto-osuus 37285,30 ePelivaihto 739184,25 e, yleisöä 2504.TPS–PSS 3–4 (0–2, 1–1, 2–1)SSRA–EräViikingit 3–5 (1–2, 1–2, 1–1)O2-Jyväskylä–NST 4–3 (1–1, 2–1, 1–1)ÅIF–Koovee 3–6 (1–2, 0–3, 2–1)Classic–SB-Pro 8–7 (1–4, 4–0, 3–3), SM-maraton:Miehet: 1) Jaakko Nieminen Jyväskylän Kenttäurheilijat 2.23.06,0, 2) Henri Ansio Finnish Marathon Runners 2.30.27,2, 3) Miika Takala Jyväskylän Kenttäurheilijat 2.33.20,6.Naiset: 1) Paula Tukiainen Viipurin Urheilijat 2.52.19,2 2) Jannica Granbacka Vasa IS 2.53.21,5, 3) Sari Juuti Kenttäurheilijat -58 2.57.33,8.Oikeat numerot: 15, 16, 23, 31, 36, 37, 39. Lisänumero: 40. Tuplausnumero: 37Voitonjako: 7 oikein 1 kpl voitto-osuus 8 000 000,00 e, 6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 3 649,60 e, 5 oikein 66,40 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.Jokerinumero: 8 6 3 4 4 7 3Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 4 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.Päiväarvonta (16.9.): 4, 10, 14, 15, 22, 24, 25, 27, 29, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 54, 61, 64, 65. Kunkkunumero: 36.Ilta-arvonta (16.9.): 1, 7, 13, 16, 20, 26, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 43, 45, 50, 57, 61, 66, 68, 69. Kunkkunumero: 30.Oikea rivi: X21 XXX XX2 111 2Voitonjako: 13 oikein ei yhtään kappaletta, 12 oikein 33 kpl voitto-osuus 6 255,60 e, 11 oikein voitto-osuus 109,40 e, 10 oikein voitto-osuus 17,80 e.13.00 Naisten Superpesis: Manse PP-Pesäkarhut, 5. finaali (tarv.)17.00 Salibandyliiga M: Classic-LASB21.30 Koripallon EM: Finaali16.00 Superpesis: Vimpeli-Sotkamo, 3. finaali14.00 MM-rallicross: Latvia22.30 F1: Osakilpailu, Singapore (kooste)15.00 F1: Osakilpailu, Singapore19.00 PGA Tour: BMW Championship14.00 ja 16.00 Red Bull Air Race: Lausitz15.30 PGA Tour: BMW Championship20.00 MLS: NY Red Bulls-Philadelphia08.00-16.15 FIM EWC: Bol d’Or 24 h, Le Castellet16.15 Blancpain GT Series: Nürburgring17.45 Motocross: FIM MXGP, Pays de Montbéliard13.00 La Liga: Alavés-Villarreal15.30 Valioliiga: Chelsea-Arsenal18.00 Valioliiga: Man Utd-Everton21.45 La Liga: Real Sociedad-Real Madrid15.30 Valioliiga: Chelsea-Arsenal18.00 Valioliiga: Man Utd-Everton22.00 Ligue 1: PSG-Lyon16.00 Serie A: Milan-Udinese19.00 Serie A: Chievo-Atalanta21.45 La Liga: Real Sociedad-Real Madrid16.00 Serie A: Napoli-Benevento13.30 Serie A: Sassuolo-Juventus17.00 Koripallon EM: Pronssiottelu21.30 Koripallon EM: Finaali03.30 NFL: Atlanta-Green Bay17.00 KHL: SKA Pietari-Traktor20.00 NFL: Pittsburgh-Minnesota23.25 NFL: Denver-Dallas12.30 Ladies European Tour: Evian Championship14.00 ja 17.00 Motocross: FIM MX2/MXGP, Pays de Montbéliard