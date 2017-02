Näin ei ole käynyt ennen – Paperiteollisuuden voimanaiset pitävät käsissään Suomen tärkeintä vientituotetta

Päivän lehti 18.2.2017

Kati ter Horst uskoo, ettei paperi koskaan kokonaan häviä

Kati ter Horst

Ter Horstin

Päätymisestään

Valmistuttuaan

Ter Horst

Suomelle

Aika

Kati ter Horst

Anu Aholalle vaikea on kivaa

UPM:n paperijohtaja

”Hyvältä

Suomella

Ahola

Matematiikka

Anu Ahola