Perjantain urheilutuloksia, rahapelejä ja lauantain tv-urheilua

Alppihiihto St. Moritz, Sveitsi, MM-kilpailut:



Miehet:



Suurpujottelu: 1) Marcel Hirscher Itävalta 2.13,31 (1.06,73+1.06,58), 2) Roland Leitinger Itävalta jäljessä 0,25 sekuntia (1.07,26+1.06,30), 3) Leif Kristian Haugen Norja –0,71 (1.07,27+1.06,75, 4) Henrik Kristoffersen Norja –0,76 (1.07,21+1.06,86), 5) Philipp Schörghofer Itävalta –0,85 (1.06,99+1.07,17), 6) Matts Olsson Ruotsi –0,93 (1.07,12+1.07,12), 7) Alexis Pinturault Ranska –0,98 (1.07,08+1.07,21), ...33) Eemeli Pirinen Suomi –5,63 (1.10,25+1.08,69). – Samu Torsti Suomi keskeytti 2. kierroksella.



Ampumahiihto Hohfilzen, Itävalta, MM-kilpailut:



Naiset:



Viesti, 4x6 km: 1) Saksa (Vanessa Hinz, Maren Hammersch, Franziska Hildebrand, Laura Dahlmeier) 1.11.16,6 (0 sakkokierrosta+9 varapatruunaa), 2) Ukraina (Irina Varvinets, Julija Dzhima, Anastasia Merkushina, Olena Pidhrushna) jäljessä 6,4 sekuntia (0+4), 3) Ranska (Anais Chevalier, Celia Aymonier, Justine Braisaz, Marie Dorin Habert) –8,1 (0+7), 4) Tshekki –14,0 (0+6), 5) Italia –36,5 (0+6), 6) Ruotsi –1.20,4 (0+7),



... 15) Suomi (Laura Toivanen, Mari Laukkanen, Sanna Markkanen, Kaisa Mäkäräinen) –5.30,9 (3+10).



Jalkapallo Burton-upon-Trent, Englanti, ale 16-vuotiaiden poikien maaottelu:



Suomi–Italia 2–6 (2–2)



Jääkiekko Liiga: TPS–HIFK 5–3 (1–0, 2–2, 2–1)



1. erä: 19.01 Curtis Hamilton 1–0.



Jäähyt: 11.17 Robert Leino HIFK 2 min, 15.34 Per Savilahti nagander TPS 2 min.



2. erä: 28.38 Henrik Tallinder (Eric Perrin-Tomi Kallio) 2–0 yv, 30.07 Otto Nieminen (Jonne Virtanen-Elmeri Eronen) 3–0, 34.10 Mika Partanen (Daniel Grillfors-Lennart Petrell) 3–1, 37.28 Juhamatti Aaltonen (Roope Hintz-Daniel Grillfors) 3–2.



Jäähyt: 24.38 Oskari Setänen TPS 2 min (kärsi Otto Nieminen), 27.01 Arttu Luttinen HIFK 2 min.



3. erä: 43.01 Eric Perrin (Tomi Kallio) 4–2, 59.48 Juuso Puustinen (Robert Leino) 4–3 im, 59.51 Henrik Tallinder (Eric Perrin) 5–3 tm.



Jäähyt: 43.40 Daniel Grillfors HIFK 2 min, 45.48 Joe Finley HIFK 2 min.



Jäähyt yhteensä: TPS 2x2 min=4 min, HIFK 4x2 min=8 min



Torjunnat: Oskari Setänen TPS 9+3+7=19, Kevin Lankinen HIFK 7+15+17=39 poissa 58.17–60.00.



Yleisöä: 7850.



KalPa–Jukurit 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)



Ässät–JYP ja. 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 1–0)



Mestis: Espoo United–Hokki 1–3 (0–1, 1–0, 0–2), IPK–Jokipojat 2–1 (0–0, 1–1, 1–0), JYP-Akatemia–KeuPa HT 3–4 (0–1, 3–3, 0–0), Peliitat–RoKi ja. 3–4 (2–1, 0–1, 1–1, 0–1).



Jääpallo Bandyliiga:



Narukerä–Akilles 3–5 (1–4)



Akilles välieriin voitoin 2–0.



OLS–Kampparit 1–5 (0–1)



Kampparit välieriin voitoin 2–0.



WP 35–JPS ja. 5–4, 4–4 (3–2)



Voitot 1–1.



Veiterä–Botnia ja. 3–2, 2–2 (0–1)



Veiterä välieriin voitoin 2–0.



Pikaluistelu Helsinki, Nuorten MM-kilpailut:



Miehet:



500 m: 1) Koki Kubo Japani 36,86, 2) Xuefeng Sun Kiina jäljessä 0,04 sekuntia, 3) Ruslan Zakharov Venäjä –0,45, ...5) Samuli Suomalainen Suomi –0,58, ...33) Juho-Jaakko Yli-Ilkka Suomi –2,04, ...35) Jesse Nieminen Suomi –2,17, 36) Antero Eskola Suomi –2,27.







1 500 m: 1) Allan Dahl Johansson Norja 1.54,05, 2) Chris Huizinga Hollanti –1,07, 3) Tyson Langelaar –1,61, ...28) Suomalainen –6,31, ...46) Eskola –9,10, ...52) Yli-Ilkka –10,17.



Salibandy Miesten Salibandyliiga: Indians–LASB 5–4 (3–2, 1–1, 1–1)



Rahapelit Keno 7/17



Perjantai 17. 2., Päiväarvonta, oikeat numerot: 1, 9, 10, 19, 22, 23, 26, 32, 36, 37, 38, 42, 46, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 64. Kunkkunumero: 64



Ilta-arvonta, oikeat numerot: 1, 5, 10, 12, 26, 28, 29, 31, 35, 37, 38, 40, 48, 50, 51, 52, 54, 57, 61, 65. Kunkkunumero: 31



Eurojackpot



Päänumerot: 7, 18, 19, 40, 49



Tähtinumerot: 5, 6



Voitonjako:



5+2 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 216 658,70 e, 5 oikein 91 761,30 e, 4+2 oikein 4 133,30 e, 4+1 oikein 163,80 e, 4 oikein 94,90 e, 3+2 oikein 60,70 e, 2+2 oikein 21,50 e, 3+1 oikein 16,80 e, 3 oikein 14,50 e, 1+2 oikein 10,20 e, 2+1 oikein 7,50 e



Jokerinumero: 5 4 5 0 4 3 4



Perjantai-Lomatonni 7/17: Oikea rivi: Dublin 54.



TV-urheilu Lauantai 18.2.



Yle TV2 ja Eurosport 1 10.45 ja 14.00 Alppihiihdon MM: Pujottelu N 15.45 Ampumahiihdon MM: Viesti M



Yle TV2



15.05 ja 17.10 Yleisurheilun halli-SM



Nelonen Pro 1



03.00 NBA All-Star Saturday Night



Nelonen Pro 2



17.00 Liiga: Sport-HIFK



MTV3



17.00 Ravit: Toto76, Seinäjoki



MTV Max



15.00 Ravit: Toto76, Seinäjoki



19.40 SHL: Örebro-HV71



MTV Sport 1 ja Eurosport 1



12.00 Hiihdon mc: Sprintit (v), Otepää



MTV Sport 1



15.15 Yleisurheilu: World Indoor Tour, Birmingham



20.30 Tennis: ATP 500, Rotterdam



MTV Sport 2



16.00 Tennis: ATP 500, Rotterdam



20.00 PGA Tour: Genesis Open



C More Golf



18.00 PGA Tour: Genesis Open



Eurosport 1



20.45 Snooker: Welsh Open



Eurosport 2



09.30 Ohjaskelkkailun mc: Pyeongchang, 12.00 Taitoluistelu: Four Continents Championship, 15.00 Snooker: Welsh Open, 16.30 Bundesliiga: Hertha Berlin-Bayern München, 19.30 Bundesliiga: HSV-Freiburg.



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Fotboll



14.00 La Liga: Sporting Gijón-Atlético



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



17.00 FA Cup: Huddersfield-Man City



19.30 FA Cup: Wolverhampton-Chelsea



21.45 La Liga: Sevilla-Eibar



Viasat Fotboll: 19.30 La Liga: Deportivo-Alavés, 21.45 Serie A: Empoli-Lazio



Viasat Urheilu: 14.30 FA Cup: Burnley-Lincoln City, 17.15 La Liga: Real Madrid-Espanyol, 20.05 NHL: Buffalo-St. Louis



03.05 NHL: Dallas-Tampa Bay



Viasat Sport



17.00 FA Cup: Millwall-Leicester



19.00 Serie A: Atalanta-Crotone



21.05 NHL: Montreal-Winnipeg



02.05 NHL: Toronto-Ottawa



05.05 NHL: Vancouver-Calgary



Viasat Jääkiekko HD



16.00 KHL: Ottelu avoin



21.05 NHL: Montreal-Winnipeg



03.05 NHL: Minnesota-Nashville



Viasat Hockey



21.05 NHL: Detroit-Washington



02.05 NHL: Chicago-Edmonton



05.05 NHL: Los Angeles-Florida



Viasat Golf



07.00 European Tour: World Super 6 Perth, 06.00 (su-aamu) European Tour: World Super 6 Perth



Toto76-vihjeet Seinäjoki 18.2.2017



Viikon varma



Viime kesän Derby-voittajan Äänestäjän tämän vuoden juoksut ovat olleet täynnä epäonnea. Molemmissa kisoissaan ruuna on häiriintynyt laukalle. Se on silti ehtinyt väläyttää kovaa kuntoaan, joka voi hyvinkin tietää voittoa nyt. Kari Linna



HS:n vihjerivi:



1. kohde: 5,15,1,14,16,12,9 (3,4)



2. kohde: 4,1,13,2 (3,9)



3. kohde: 8,6,9 (10,2)



4. kohde: 8,12 (6,10)



5. kohde: 6 (9,2)



6. kohde: 7 (11,5)



7. kohde: 8,1,10,9,4 (13,16)



840 riviä = 42 euroa. T76-pelin palautusaika päättyy la 18.2. klo 15.30.