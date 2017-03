Päivän lehti 18.3.2017

Viikon varma Ossi Nurmosen valmentama Midnight Hour (lähtö 7) oli vuodenvaihteen ajan otsikkohevonen, kun ruuna marssi hirmuesityksillä voitosta voittoon. Iikka Nurmosen ajokki ei liene aivan huipputikissä, mutta alkuvuoden esitykset olivat niin hurjia, että hieman matalampikin suoritustaso riittää voittoon.





Viikon tärppi Katri Pakarinen on tähdännyt Laurila’s Denethorin (lähtö 5) kanssa tähän kotiradan starttiin. Se on rahojen puolesta nappisarjassa ja tehtävä näyttää kaikin puolin sopivalta. Viimekertaiseen sijoitukseen ei kannata tuijottaa liikaa, sillä ruunalta oli pudonnut startissa kenkä. Ruunaa voi halutessaan kokeilla myös ideavarmana.





Huomaa tämä Kevätaurinko ja yöpakkaset ovat monena vuonna tehneet tepposia ratamestareille. Yöllä radan pinta jäätyy ja päivällä sulaa, mikä on välillä tehnyt olosuhteet kilpailijoiden kannalta vaarallisiksi. Sääennusteiden perusteella Joensuussa on myös haasteita luvassa, joten ratamestarilla riittää pähkäilemistä.



Toto76-kierros 11 / Joensuu



HS:n Toto76-vihjesysteemi:



1. lähtö: 7, 3, 10



2. lähtö: 4, 9, 1, 3, 6



3. lähtö: 4, 11, 1, 2



4. lähtö: 3, 12



5. lähtö: 2, 4, 1



6. lähtö: 3, 7



7. lähtö: 6



3x5x4x2x3x2x1 = 720 riviä – 36 euroa. Peliaika päättyy lauantaina 18.3. kello 15.30. Toto76 ajetaan lähdöissä 5-11.



HS:n viime viikon Toto76-vihjeessä oli viisi oikein.



Tommi Linna