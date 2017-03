Perjantain urheilutuloksia, rahapelejä ja lauantain tv-urheiluohjelmat

Päivän lehti 18.3.2017

Ampumahiihto Oslo: Maailmancup, pikakilpailut:



Naiset, 7,5 km: 1) Mari Laukkanen Suomi 20.33,5 (0 sakkoa), 2) Justine Braisaz Ranska jäljessä 7,9 sekuntia (0), 3) Anais Bescond Ranska –23,1 (0), 4) Gabriela Koukalova Tshekki –37,4 (1), 5) Veronika Vitkova Tshekki –41,4 (1), 6) Marte Olsbu Norja –51,0 (1),...27) Kaisa Mäkäräinen Suomi –1.44,6 (4), ...53) Sanna Markkanen Suomi –2.30,8 (0), ...102) Erika Jänkä Suomi –5.28,5 (3).





Alppihiihto San Candido, Italia. Eurooppa-cupin finaalit: Naiset, suurpujottelu: 1) Elisabeth Kappaurer Itävalta 2.17,58 (1.06,30+1.11,28), ...13) Riikka Honkanen Suomi –3,54 (1.08,91+1.12,21). Sijoitus on Honkasen uran paras Eurooppa-cupissa.



Jääkiekko Mestis 2/7 puolivälierät:



Jokipojat–K-Vantaa 3–4 (2–0, 0–1, 1–3)



K-Vantaa johtaa voitoin 2–0.



Peliitat–TuTo ja. 3–4 (2–2, 1–1, 0–0, 0–1). TuTo johtaa voitoin 2–0.



Espoo United–Hermes ja. 5–6 (1–0, 3–1, 1–4, 0–1). Voitot 1–1.



KHL



Itälohkon välierien 5/7 ottelu: Avangard Omsk–Ak Bars Kazan 4–1 (1–0, 1–0, 2–1). Kazan johtaa voitoin 3–2.



NHL



New Jersey–Philadelphia 6–2 (1–1, 2–1, 3–0), NY Islanders–Winnipeg 2–4 (1–2, 0–2, 1–0), Washington–Nashville ja. 1–2 (1–0, 0–1, 0–0, 0–1), Carolina–Minnesota 3–1 (1–1, 0–0, 2–0), Columbus–Florida 2–1 (0–1, 2–0, 0–0), Ottawa–Chicago 1–2 (0–0, 0–0, 1–2), Tampa Bay–Toronto 0–5 (0–1, 0–4, 0–0), Edmonton–Boston 7–4 (4–2, 3–2, 0–0), Vancouver–Dallas 2–4 (1–2, 1–0, 0–2), Arizona–Detroit vl. 4–5 (0–1, 2–1, 2–2, 0–0, 1–0), Los Angeles–Buffalo 2–0 (0–0, 0–0, 2–0), San Jose–St. Louis 1–4 (1–1, 0–1, 0–2).



Koripallo Miesten Korisliiga



Pyrintö–KTP 76–70 (40–36)



Korihait–Kataja 62–87 (28–37)



Kouvot–BC Nokia 78–64 (32–28)







Lentopallo Miesten Mestaruusliiga:



Tiikerit–Vantaa Ducks 3–1 (25–17, 25–19, 22–25, 25–16)



Naisten Mestaruusliiga: 2/5 puolivälierä: WoVo–Kuusamo 3–1 (25–18, 21–25, 25–17, 25–13). Voitot 1–1.



Tennis Indian Wells, Yhdysvallat. Miesten ATP Masters- ja naisten WTA-turnaus, palkintoarvo 6,5 miljoonaa euroa: Miehet, kaksinpelin puolivälieriä: Pablo Carreno Busta Espanja (21)–Pablo Cuevas Uruguay (27) 6–1, 3–6, 7–6 (7–4), Stan Wawrinka Sveitsi (3)–Dominic Thiem Itävalta (8) 6–4, 4–6, 7–6 (7–2), Roger Federer Sveitsi (9)–Nick Kyrgios Australia luovutus.



Kyrgios kertoi tiedotteessaan luovuttaneensa ottelun sairauden takia.



Naiset, kaksinpelin puolivälierä: Jelena Vesnina Venäjä (14)–Venus Williams USA (12) 6–2, 4–6, 6–3.



Rahapelit Keno 11/17. Perjantai 17. 3.



Päiväarvonta: Oikeat numerot: 1, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 37, 38, 40, 55, 60, 61, 67, 70. Kunkkunumero: 60



Perjantai 17. 3.



Ilta-arvonta: Oikeat numerot: 1, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 19, 24, 26, 29, 32, 35, 41, 42, 55, 64, 67, 68, 70. Kunkkunumero: 6



Eurojackpot 11/17, Perjantai 17. 3.



Päänumerot: 3, 16, 25, 38, 45. Tähtinumerot: 7, 8. Voitonjako: 5+2 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 178 022,10 e, 5 oikein 94 247,00 e, 4+2 oikein 6 731,90 e, 4+1 oikein 158,50 e, 4 oikein 90,20 e, 3+2 oikein 69,50 e, 2+2 oikein 23,80 e, 3+1 oikein 15,20 e, 3 oikein 14,30 e, 1+2 oikein 11,30 e, 2+1 oikein 7,20 e.



Jokerinumero: 7 1 7 9 3 2 0 . Voitonjako: 7 oikein 1 kpl voitto-osuus 1 000 000,00 e, 6 oikein 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.



Tuplaus voitonjako: 7 oikein 1 kpl voitto-osuus 2 000 000,00 e, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 e



Salibandy Miesten liiga, puolivälierien 2. ottelut (neljällä voitolla välieriin):



Indians–Classic 6–7 (1–1, 3–5, 2–1)Voitot 1–1.



Happee–TPS 6–5 (1–1, 0–3, 5–1)



Happee johtaa voitoin 2–0.



Nokian KrP–EräViikingit 4–7 (0–2, 1–5, 3–0) Voitot 1–1.



Oilers–SPV rl. 7–6 (3–2, 1–1, 2–3, 0–0, rl-kilpailu 6–5). Voitot 1–1.



Seuraavat ottelut: 19.3. EräViikingit–Nokian KrP, SPV–Oilers, Classic–Indians, 20.3. TPS–Happee.



Naisten liiga: EräViikingit–Steelers 9–4 (3–0, 2–2, 4–2)



Tv-urheilu Lauantai 18.3.



Yle TV2



12.10 Ski Classics: Birkebeinerrennet 54 km (kooste). 13.45 Ampumahiihdon mc: N 10 km, Oslo. 15.00 Freestylen MM: Ski cross. 16.45 Ampumahiihdon mc: M 12,5 km, Oslo (kooste). 17.35 Mestis Playoffs: TuTo-Peliitat. 21.00 Freestylen MM: Halfpipe



Ruutu+ Urheilu 1



00.00 NBA: Atlanta-Portland



Ruutu+ Urheilu 2



17.00 Liiga Playoffs: Ässät-Ilves



MTV3 17.00 Ravit: Toto76, Joensuu



C More Max



15.00 Ravit: Toto76, Joensuu



19.00 SHL Playoffs: Linköping-Brynäs



C More Sport 1 11.00 ja 14.45 Yhdistetyn mc: Schonach. 16.40 Hiihdon mc: N 10 km (p), Québec. 17.15 Alppihiihdon mc: Suurpuj. M 1/2, Aspen



18.00 ja 20.30 Alppihiihdon mc: Pujottelu N, Aspen. 19.00 Hiihdon mc: M 15 km (p), Québec. 21.20 Tennis: Masters 1000, Indian Wells



C More Sport 2



17.00 ja 19.30 Alppihiihdon mc: Suurpuj. M, Aspen. 17.15 Mäkihypyn mc: Vikersund. 20.20 PGA Tour: Arnold Palmer Invitational



C More Golf



16.00 PGA Tour: Arnold Palmer Invitational



Eurosport 1



11.00 ja 14.45 Yhdistetyn mc: Schonach



13.45 Ampumahiihdon mc: N 10 km, Oslo. 16.00 Ampumahiihdon mc: M 12,5 km, Oslo. 17.15 Mäkihypyn mc: Vikersund. 19.30 Alppihiihdon mc: Suurpuj. M 2/2, Aspen. 20.30 Alppihiihdon mc: Pujottelu N 2/2, Aspen



Eurosport 2



15.15 Pyöräily: Milano-San Remo



19.30 Bundesliiga: Frankfurt-HSV



21.30 Freestylen MM: Halfpipe



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



14.30 Valioliiga: West Bromwich-Arsenal. 17.00 Valioliiga: Stoke-Chelsea. 19.30 Valioliiga: Bournemouth-Swansea. 21.45 Serie A: Milan-Genoa



Viasat Fotboll



21.45 La Liga: Real Betis-Osasuna



Viasat Urheilu



14.00 La Liga: Eibar-Espanyol



17.15 La Liga: Athletic-Real Madrid



19.30 Championship: Leeds-Brighton



01.05 NHL: Carolina-Nashville



Viasat Sport



15.00 Championship: Nottingham-Derby. 19.00 Serie A: Torino-Inter



01.05 NHL: Minnesota-NY Rangers



04.05 NHL: Edmonton-Vancouver



Viasat Jääkiekko HD 16.00 KHL Playoffs: Lokomotiv-TsSKA Moskova. 19.05 NHL: NY Islanders-Columbus. 01.05 NHL: Ottawa-Montreal



Viasat Hockey



19.05 NHL: NY Islanders-Columbus



01.05 NHL: Toronto-Chicago



04.35 NHL: San Jose-Anaheim



Viasat Golf 01.00 LPGA Tour: Founders Cup



Motors TV 16.30 IMSA Sportscar.