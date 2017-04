Päivän lehti 18.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kuopion KalPa on kevään voittaja jo ennen jääkiekon loppuottelusarjan alkua.



KalPa yllätti vahvalla runkosarjallaan, eikä suostunut jättämään menoaan siihen.



Puolivälierissä KalPa näytti, ettei Pelicans pompi silmille. Järvi-Suomen välierissä tarvittiin seitsemän ottelua, kunnes KalPa pyyhkäisi JYPin tieltään ja laittoi jyväskyläläisten varustekasseihin osoitteeksi pronssiottelun.



Finaalin asetelma on mielenkiintoinen, kun siinä on vain yksi suosikki: Tappara.



Voi olla jopa hyvä tilanne päästä pelaamaan Suomen mestaruudesta altavastaajana ja täysin ilman paineita, ellei joukkue ole alkanut kasata lastia itselleen.



HIFK:lla ei riittänyt luisteluvauhti ja mielikuvitus Tapparan lyömiseen.



KalPa on täysin toisenlainen joukkue. Kuopiolaiset menevät niin kovaa, että parhaan kuvan saa videokoosteista, kun laittaa nauhaa vähän hiljaisemmalle nopeudelle.



Jos KalPa jaksaa seitsemän ottelun välieräsarjan jälkeen, voi se venyttää tämänkin lystin pitkäksi, mutta jaksaminen nouseekin ykkösasiaksi.



Toinen on kokemus. Tappara pelaa viidettä kertaa peräkkäin Liigan loppuottelussa, eikä sitä sovi vähätellä.



Kolmena keväänä tampere­laiset harjoittelivat voittamista ennen viime kevään mesta­ruutta.



On sittenkin eri asia pelata play offsin alkukierroksia kuin finaalia, kun kiillotettu Kanada-malja tuodaan kaukalon kulmalle näytille. Silloin se näyttää olevan lähellä, mutta kannun kantamiseen on yllättävän pitkä matka.