Selostaja Tuomas Virkkunen on futisfanin palvelija – ”Turha taustatieto vie kauemmas ottelusta”

Päivän lehti 18.4.2017

Tänä

Virkkunen

Virkkusen

Virkkusen

Tuomas Virkkunen selostaa Viasat Urheilu HD -kanavalla tänään tiistaina kello 21.30 Mestarien liigan Leicester ­City–Atlético Madrid-puoliväli­eräottelun.