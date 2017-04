Päivän lehti 18.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Ilkka pohtii, miten käy, jos korkeakoulujen pääsykokeita korvataan tulevaisuudessa ylioppilaskokeella. Suomen lukiolaisten liitto on esittänyt pääsykokeiden korvaamista ylioppilaskirjoitusten tuloksella yhä useammassa korkeakoulu­haussa.



”Joihinkin aloihin ylioppilastutkinto on helppo ja selkeä mittari, mutta aina on aloja, joihin pääsykoe on oikea tapa mitata motivaatiota ja sopivuutta.”



”On parempi, jos elämän suunta riippuu kokeesta, jonka voi tehdä vuoden päästä uudelleen kuin kokeesta, jota vaatii kolme vuotta opiskelua.”



Karjalainen miettii pyhäpäivien merkitystä. Lehden mukaan tulevaisuus rakentuu perinteiden varaan.



”Enenevä osa suomalaisista työsken­telee myös pääsiäisenpyhinä. Näin on varsinkin matkailubisneksessä, ravintolatoiminnassa ja kauppojen aukiolon ­vapauduttua nyt myös kaupanalalla.



”Pyhän muuttumisella arjeksi on ­kuitenkin omat vaaransa. Osaammeko pysähtyä, hiljentyä ja levätä?”



”Turhaa puhetta ei ole korostaa his­torian ja perinteiden tuntemisen merkitystä kansakunnan ja myös yksittäisen ihmisen kestävän tulevaisuuden rakentamiselle.”



”Kansallinen identiteettimme rakentuu kristilliselle perinteelle, uskoimmepa sen perimmäiseen viestiin tai emme.”



Satakunnan kansa kertoo, miksi Antinkartanon kuntoutuskeskuksen väärin­käytösepäilyistä on syytä uutisoida.



”Ammattilaiset ovat huolissaan siitä, että kun väärinkäytösepäilyjä nostetaan julkiseen keskusteluun, viranomaisilla, hoitajilla tai muilla työnsä puolesta asianosaisilla on vähän mahdollisuuksia puolustautua, koska potilaiden ja asiakkaiden yksityisyydensuoja on vahva.”



”Ammattilaiset ovat pakkoraossa: ­selviydyttävä on, vaikka arki työssä on raskasta. Vaikeaakaan tilannetta ei voi jättää hoitamatta. Ylilyönneillä on usein inhimillinen tausta. Päivänselvää on silti se, että jos ongelmia ei nosteta pöydälle, myöskään taustalla vaikuttavat selittävät tekijät, kuten henkilökunnan ylikuormitus, eivät koskaan korjaannu. Niin kauan kuin kaikki näyttää sujuvan, hoitajamitoitus ja muut resurssit ovat muodollisesti kunnossa. On ammattikunnankin etu, että yksittäisten ongelmien yleiset taustat perataan huolellisesti.”



Aamulehti toivoo, että kaupungin tulevan pormestarin Lauri Lylyn vahvuudet otetaan käyttöön.



”Kamera ei välttämättä Lylyä rakasta, mutta hän tuntee kaikki ihmiset, jotka Suomessa pitää tuntea. Ja he tuntevat Lylyn.”



”Ammattijärjestö SAK:n entinen ­puheenjohtaja osaa työelämän. Hän on oikea henkilö ratkomaan Tampereen suurinta ongelmaa – työllisyyttä. Koulutuksen, työn ja työpaikkojen luomisen logiikka on hänelle tuttu.”