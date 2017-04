Formulakauden suosikit on nyt sinetöity

Päivän lehti 18.4.2017

Australia, Kiina, Bahrain... Nyt sitten tiedetään varmasti, että Ferrari pystyy haastamaan Mercedeksen radalla kuin radalla. Talvitestien spekulaatiot Barcelonan talvitesteistä osuivat tällä kertaa oikeaan.Ferrarille on taas näköjään sitä parempi, mitä kuumempaa on. Tosin Kimi Räikkönen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Kimi%20R%C3%A4ikk%C3%B6nen tuskin tätä allekirjoittaa. Sebastian Vettel http://www.hs.fi/haku/?search-term=Sebastian%20Vettel on päässyt autonsa kanssa niin paljon paremmin sinuiksi, että saa siitä koko ajan parhaan irti. Kimi ei saa, ja siksi kielikin on ollut kirpeänä radioviesteissä varikolle.Suomalaisittain harmittavaa on, että kummankin tallikaverit ovat vetäneet jo suuren etumatkan taakseen. Kun kärkitaisto on tiukkaa, tiimit helposti käskyttävät kuskejaan olemaan pelaamatta pisteitä pois paremmissa asemissa olevalta.Niin kävi Mercedeksellä jo Valtteri Bottaksella http://www.hs.fi/haku/?search-term=Valtteri%20Bottaksella , jonka rengasmurheet johtivat armotta käsky päästää Lewis Hamilton http://www.hs.fi/haku/?search-term=Lewis%20Hamilton ohitseen.Bottakselle Bahrain oli joka tapauksessa hyvin positiivinen viikonloppu. Uran ensimmäinen paalu ykkösruutujen kaikkien aikojen kärkimieheksi tänä vuonna nousevaa Hamiltonia vastaan on todella kova suoritus.Lauantaina Bahrainissa ei mistään muusta puhuttukaan kuin siitä, miten hienosti Bottas palautti Suomen paalumaiden joukkoon lähes yhdeksän vuoden tauon jälkeen.