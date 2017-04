Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua.

Päivän lehti 18.4.2017

Futsal Miesten futsal-liigan välierien 2/5 ottelut:



SoVo–Sievi FS 3–2 (0–0)



SoVo johtaa voitoin 2–0.



KaDy–Leijona Futsal 7–2 (1–2)



Voitot 1–1.



Seuraavat ottelut: 19.4. Sievi FS–SoVo, Leijona Futsal–KaDy.



Golf Hilton Head, Yhdysvallat:



Miesten Yhdysvaltain-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 6,5 miljoonaa dollaria:



Lopputulokset, 72 reikää, par 71:



271 lyöntiä (13 lyöntiä alle parin): Wesley Bryan USA 69+67+68+67,



272 (–12): Luke Donald Englanti 65+67+72+68,



Tulokaskauttaan kiertueella pelaava Bryan otti avausvoittonsa. Voitto tiesi hänelle kutsua ensi vuoden Mastersiin.



Jalkapallo Miesten liiga:



RoPS–VPS 2–4, KuPS–Inter 2–1



Englannin liigan mestaruussarja:



Leeds–Wolverhampton 0–1, Birmingham–Burton 0–2, Ipswich–Newcastle 3–1, Barnsley–Brentford 1–1, Fulham–Aston Villa 3–1, Reading–Rotherham 2–1, Cardiff–Nottingham 1–0, QPR–Sheffield W 1–2, Blackburn–Bristol C 1–1, Brighton–Wigan 2–1, Preston–Norwich 1–3, Derby–Huddersfield 1–1.



Brightonin nousu Valioliigaan varmistui.



Norjan liiga:



Brann–Haugesund 3–1, Molde–Vålerenga 4–0 (Joona Toivio M 90 min), Sogndal–Strömsgodset 1–1, Sandefjord–-Kristiansund 2–0, Stabäk–Sarpsborg 3–0 (Henri Toivomäki Sa vaihtoon 68. minuutilla), Aalesund–Lilleström 3–1, Odds BK–Tromssa ja Viking–Rosenborg myöh.



Ruotsin Allsvenskan:



AIK–Hammarby 1–2 (Sauli Väisänen A 90 min, Eero Markkanen A kentälle 77. minuutilla), Kalmar–Jönköpings S 1–3, IFK Göteborg–Eskilstuna 1–1, Norrköping–Sirius 0–2 (Daniel Sjölund N 90 min).



Tanskan liiga:



Ylempi loppusarja:



Bröndby–FC Kööpenhamina 0–1 (Teemu Pukki B 90 min).



Jääkiekko NHL-liigan pudotuspelit:



1. kierroksen ottelut 3/7:



St. Louis–Minnesota 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)



St. Louis johtaa voitoin 3–0.



Columbus-Pittsburgh ja 4–5 (3–1, 0–2, 1–1, 0–1)



Pittsburgh johtaa voitoin 3–0.



NY Rangers–Montreal 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)



M: Artturi Lehkonen 1+0.



Montreal johtaa voitoin 2–1



San Jose–Edmonton 0–1 (0–0, 0–0, 0–1)



Edmonton johtaa voitoin 2–1.



Koripallo Korisliiga: 2. välierä:



Seagulls–Kataja 93–87 (17–21, 27–25, 27–15, 22–26)



Seagulls: Antto Nikkarinen 25/1/8 syöttöä, Raymond Cowels III 22/5, Jason Conley 12/9/5 syöttöä, Gerald Lee Jr. 12/3, Carl Lindbom 12/8, Devonte Upson 7/2, Timo Heinonen 2/0, Antti Niskanen 1/0, Alex Vaenerberg 0/0, Remy Abell 0/1.



Kataja: Ilari Seppälä 23/5, Rion Brown 17/5, Darryl Bryant 16/4/7 syöttöä, Jarekious Bradley 14/7, Kervin Bristol 10/3, Vesa Mäkäläinen 4/3, Teemu Rannikko 3/1, Tommi Huolila 0/0, Atte Perttu 0/0, Jesse Niemi 0/0, Johannes Lasaroff 0/0.



Erotuomarit: Ville Selkee, Ari Malkamäki, Karolina Andersson



Yleisö: 1213,



Voitot: 1–1



Seuraavat ottelut: 19.4. Vilpas-Kauhajoki.



Käsipallo Miesten SM-liiga:



2. välieräottelut:



SIF–Cocks 28–35 (15–15)



Voitot 0–2



GrIFK–BK-46 31–33 (15–15)



Voitot 0–2



Lentopallo Miesten Mestaruusliiga:



2/7 loppuottelu (mestariksi neljällä voitolla): VaLePa–Hurrikaani 3–0 (25–20, 25–17, 25–21)



VaLePa johtaa voitoin 2–0.



Seuraavat ottelut: 20.4. Hurrikaani–VaLePa, 23.4. VaLePa–Hurrikaani, tarvittaessa 25.4. klo 18 Hurrikaani–VaLePa (pelataan Turussa).



Rahapelejä Eurojackpot 15/17



Oikea rivi: 6, 22, 33, 46, 49, Tähtinumerot: 1, 5.



Voitonjako: 5+2 oikein (1 kpl) 86 970 702,80 e, 5+1 oikein 821 662,00 e, 5 oikein 86 999,50 4+2 oikein 5178,50 e, 4+1 oikein 258,60 e, 4 oikein 103,60 e, 3+2 oikein 64,20 e, 2+2 oikein 22,90 e, 3+1 oikein 17,90 e, 3 oikein 14,60 e, 1+2 oikein 10,90 e, 2+1 oikein 8,20 e.



Keno 16/17



Maanantai 17. 4.



Päiväarvonta: 2, 3, 7, 8, 15, 19, 21, 24, 25, 33, 36, 41, 44, 50, 56, 61, 62, 64, 65, 66



Kunkkunumero: 25



Ilta-arvonta: 4, 7, 11, 17, 24, 27, 31, 35, 38, 39, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 55, 59, 66, 67



Kunkkunumero: 39



Lotto 15/17



Oikeat numerot: 6, 13, 14, 16, 20, 22, 40



Lisänumero: 32, Tuplausnumero: 7



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 2 kpl voitto-osuus 114 558,80 e, 6 oikein 4 306,70 e, 5 oikein 84,50 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e



Lauantai-Jokeri 15/17



Jokerinumero: 7 7 8 5 7 0 7



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e



Perjantai-Jokeri 15/17



Jokerinumero: 2 0 2 3 6 9 3



Voitonjako: 7 oikein 0 kpl, 6 oikein 20 000 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2oikein 3,00 e.



TV-urheilua Yle TV2



18.00 Jääkiekon U18 MM: Suomi-Kanada (kooste)



21.45 Mestarien liiga: Real Madrid-Bayern München



00.25 Mestarien liiga: Kooste



Nelonen ja Ruutu+ Urheilu 2



18.30 Liiga: Tappara-KalPa/JYP, 1. finaali



Ruutu+ Urheilu 1



05.30 NBA Playoffs: LA Clippers-Utah



C More Max



19.00 Ravit: Toto5, Tampere



C More Sport 1



12.00-20.00 Tennis: Masters 1000, Monte Carlo



20.15 SHL: Frölunda/Brynäs-HV71, 2. finaali



Eurosport 1



12.00, 16.30 ja 21.00 Snookerin MM



Eurosport 2



15.30 Pyöräily: Tour of the Alps



16.45 Pyöräily: Kroatian ympäriajo



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



21.45 Mestarien liiga: Real Madrid-Bayern München



Viasat Urheilu



19.30 Ligue 1: Metz-PSG



21.45 Mestarien liiga: Leicester-Atlético



02.35 NHL Playoffs: Columbus-Pittsburgh



Viasat Jääkiekko HD



19.30 KHL: SKA Pietari-Metallurg Mg, 6. finaali (tarv.)



02.05 NHL Playoffs: NY Rangers-Montreal



Viasat Hockey



02.05 NHL Playoffs: NY Rangers-Montreal



05.05 NHL Playoffs: San Jose-Edmonton