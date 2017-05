Päivän lehti 18.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Maaseudun Tulevaisuus toteaa, että työmarkkinajärjestöt valmistautuvat jo täyttä päätä ensi syksyn liittokohtaisiin työmarkkinaneuvotteluihin.



”Keskusliitot ja maan hallitus saavat seurata neuvotteluja ulkopuolelta, koska Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) kieltäytyi tekemästä keskitettyä ratkaisua. Vaikka kolmikantaneuvotteluja hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen kesken ei käydä, joutuu pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus kantamaan kortensa liittokohtaisiinkin neuvottelupöytiin.”



”Hallituksen verohelpotukset eivät tällä kertaa yksin riitä, vaan työnantajiltakin odotetaan jotakin. Palkansaajat haluavat talouskasvusta osansa. – – ­Palkankorotusvaatimuksia on odotettavissa, vaikka hallitus antaisikin kiky-sopimuksen mukaiset veroalennukset.”



”Kritiikistä huolimatta kiky-sopimuksella on ollut osaltaan myönteinen vaikutus kilpailukykyyn ja työllisyyteen. Vaikka sopimus saattaa lyhytaikaisesti heikentää julkista taloutta, on sopimus osaltaan vahvistanut positiivista kehitystä.”



”Metsäteollisuus ja Paperiliitto aloittavat neuvottelut ensimmäisinä. – – Niin sanotussa Suomen mallissa oli tarkoituksena, että vientiliitot määrittäisivät palkankorotusten tason. Vaikka sopimusta mallista ei syntynytkään, niin Metsäteollisuudella ja Paperiliitolla on neuvottelukierroksen avaajina suuri vastuu.”



Hämeen Sanomia huolestuttaa viime viikon kyberhyökkäyksen perusteella maailman tietoverkkojen turvallisuus.



”Perin noloa on se, että hyökkäys olisi ollut pitkälti estettävissä ja että siinä käytetyt koodit oli kähvelletty viranomaisilta. Tietoturva-aukko olisi kyetty tukkimaan jo ajat sitten, jos olisi pidetty palomuurit ja suojaukset kunnossa.”



”Koodit hyödynsivät Microsoftin ­vanhojen käyttöjärjestelmien tiedettyjä tietoturva-aukkoja ja olivat alkuaan ­peräisin Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden virastolta. Sama kuin voro murtautuisi huippulaboratorioon ja levittäisi sieltä viemiään perunaruttobakteereja maailmalle.”



”Kiristyshaittaohjelma Wannacry on tietoturvan asiantuntijoiden mukaan rujo tapaus. Se ampuu haavoittuvia laitteita kuin tykillä ja aiheuttaa merkittäviä vahinkoja, mutta tuottaa kiristäjilleen vain jokusia lunnasropoja.”



”Syyttelyn ja kauhistelun sijaan on panostettava suojajärjestelmiin. Laaja infrastruktuurin lamaantuminen tietää kuolonuhreja. Tietoturvassa ei kannata säästää.”



”Viranomaisorganisaatioissa ja yrityksissä pitää parantaa tietoturvaa kaut­ta maailman. Säntillinen Suomi pärjää ­turvaohjelmistojen käytön vertailussa, ­mutta pankolla makoiluun ei ole varaa.”



”Leväperäisyys on silmiinpistävää ­kotitalouksien tietoturvan hallinnassa. Päivitykset ja virustorjunta unohtuvat. Tuuriinsa tuntuu luottavan iso osa netin käyttäjistä.”