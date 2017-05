Keskiviikon tulospörssissä muun muassa jalkapalloa, jääkiekkoa, lentopalloa ja keskeisimpiä rahapelejä

Päivän lehti 18.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Jalkapallo Valioliiga tiistaina: Arsenal–Sunderland 2–0, Manchester C–West Bromwich 3–1.



Englannin mestaruussarja: Nousukarsintojen 1. kierroksen 2. ottelu:



Reading–Fulham 1–0. Reading eteni nousukarsintafinaaliin.



Ruotsin liiga Allsvenskan: Häcken–Halmstad 2–1 (Hä: Juhani Ojala 90 min, Kari Arkivuo kentälle 86. min, Ha: Nikolai Alho kentälle 67. min.), Hammarby-Malmö 1–1, Östersund–Sirius 0–0, Örebro–Gif Sundsvall 0–2 (GS: Juho Pirttijoki vaihdossa)



Miesten Ykkönen: Gnistan–Haka 0–2 (0–1), OPS–AC Oulu 1–0 (0–0), GrIFK–TPS 0–0 (0–0).







Jääkiekko NHL: Länsilohkon 3/7 finaali:



Nashville–Anaheim 2–1 (0–0, 0–1, 2–0). A: Sami Vatanen 0+1. N: Pekka Rinne 19/20 torjuntaa.



Voitot Nasvillelle 2–1.



Koripallo NBA: Pudotuspelien 2. kierrosta (4 voitolla jatkoon):



Golden State–San Antonio 136–100. GS: Stephen Curry 29/7, Patrick McCaw 18/3, SA: Jonathon Simmons 22/3, Davis Bertans 13/4. Golden State johtaa sarjaa otteluvoitoin 2–0.



Lentopallo Bochum: Miesten maaottelu:



Saksa–Suomi 2–3 (25–21, 24–26, 18–25, 25–23, 11–15)



Suomen pistemiehet: Tommi Siirilä 3/+2, Niklas Seppänen 6/0, Sauli Sinkkonen 5/+4, Elviss Krastins 6/+4, Markus Kaurto 5/+4, Antti Siltala 12/+6, Eemi Tervaportti 5/+4, Antti Ropponen 15/+7, Mikko Esko 3/+1, Jan Helenius 2/–1, Miki Jauhiainen 3/–1.



Saksa otti vuoden 2014 MM-turnauksessa pronssia. Suomi osallistuu seuraavaksi 24.–28. toukokuuta Tšekin Karlovy Varyssa pelattaviin MM-karsintoihin.



Pesäpallo Naisten Superpesis: Jyväskylä–Lapua 0–2 (1–3, 1–8), Lappajärvi–Rauma 0–2 (0–1, 0–3).







Pyöräily Montefalco: Italian ympäriajo, etappi 11/21 (Firenze-Bagno di Romagna 161 km):



1) Omar Fraile Espanja 4.23.14, 2) Rui Costa Portugali sama aika, 3) Pierre Rolland Ranska s.a, 4) Tanel Kangert Viro s.a, 5) Giovanni Visconti Italia s.a, 6) Ben Hermans Belgia s.a, 7) Dario Cataldo Italia s.a, 8) Simone Petilli Italia s.a, 9) Maxime Monfort Belgia jäljessä 3 sekuntia, 10) Laurens De Plus Belgia s.a.



Kokonaiskilpailu: 1) Tom Dumoulin Hollanti 47.22.07, 2) Nairo Quintana Kolumbia –2.23, 3) Bauke Mollema Hollanti –2.38, 4) Thibaut Pinot Ranska –2.40, 5) Vincenzo Nibali Italia –2.47, 6) Andrey Amador Costa Rica –3.05.







Raviurheilu Vermo: Toto 65:



4. lähtö, Toto 65-1, lv 2600 m: 1) William Birdland/Mika Forss 13,7a (1,76), 2) Saxoi 14,0a (7,57).3) Ida Glitter 14,2a (45,09).4) Bakels Birdland 14,3a (21,7). Toto (6-5-1): 1,76 1,27-1,97-5,46 5,32.



5. lähtö, Toto 65-2, sh 3100 m Valtra Sisusarja: 1) Paola/Kari Puosi 29,2 (45,19), 2) Vallun Vire 29,8 (52,87).3) Karlos 28,7 (10,36).4) Liisan Tulilintu 29,3 (2,08).poissa: 3. Toto (8-4-12): 45,19 8,11-20,19-3,03 422,84.



6. lähtö, Toto 65-3 Toto4-1, lv 2100 m: 1) Look Complete/Mika Forss 14,5a (1,91), 2) One Direction 14,7a (5,94).3) Hijack'em 15,0a (7,83).4) Celene Von Bentz 15,0a (32,89).poissa: 4, 10. Toto (12-6-8): 1,91 1,34-1,48-1,71 4,38. Toto4 voitto-osuus: 3,50.



7. lähtö, Toto 65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 3100 m Karanor Teräsmiesliiga: 1) Nitro Diablo/Ville Tonttila 15,3 (5,21), 2) Stone Capes Megy 16,0 (37,25).3) Tiger Ecus 15,7 (3,33).4) Jugador 16,6 (30,89).poissa: 5, 10, 13, 14. Toto (15-9-16): 5,21 1,90-4,83-1,45 71,40. Toto4 voitto-osuus: 7,20. Troikka: 432,56.



8. lähtö, Toto 65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m Arvid Åvallin TammaDerby: 1) Callela Ladyboss/Ari Moilanen 13,3a (1,93), 2) Estelle Halm 13,4a (6,26).3) Lolo Lee 13,5a (10,61).4) Gisela Luxi 13,6a (38,88). Toto (3-1-5): 1,93 1,19-1,75-1,97 5,75. Toto4 voitto-osuus: 7,90.



9. lähtö, Toto 65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Rosi's Fernando/Esa Holopainen 14,3a (8,99), 2) Tooca 14,6a (24,45).3) Tiger Shark 14,7a (11,81).4) Bestseller 14,7a (6,74).poissa: 3. Toto (8-1-9): 8,99 3,55-4,60-3,28 91,02. Toto4 voitto-osuus: 71,60. Troikka: 925,65. Päivän Duo: 3-8, kerroin: 34,84.







Tennis Rooma: Miesten ja naisten Masters-tason turnaus:



Miehet, 2. kierrosta: Fabio Fognini Italia–Andy Murray Britannia (1) 6–2, 6–4, Novak Djokovic Serbia (2)–Aljaz Bedene Britannia 7–6 (7–2), 6–2.



Naiset, 2. kierrosta: Mirjana Lucic-Baroni Kroatia–Maria Sharapova Venäjä 6–4, 3–6, 1–2 luovutus reisivamman takia.



Rahapelejä Keno 20/17



Päiväarvonta (17.5.): 1, 6, 7, 8, 9, 17, 23, 25, 28, 29, 37, 39, 50, 53, 54, 58, 59, 65, 67, 69. Kunkkunumero: 29.



Ilta-arvonta (17.5.): 5, 11, 15, 19, 22, 26, 28, 30, 31, 33, 37, 38, 43, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 69. Kunkkunumero: 52.



Myöhäisarvonta (17.5.): 6, 7, 15, 21, 34, 37, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 67, 68, 70. Kunkkunumero: 54.



Keskiviikko-Jokeri 20/17



(17. 5.): 0 3 9 2 0 7 7.



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 17 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.



Viking Lotto 20/17



(17. 5.): 26, 31, 33, 35, 38, 47. Lisänumerot: 24, 27. Onnennumero: 41.



Voitonjako: 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 0,00 e, 5 oikein 1 115,40 e, 4 oikein 32,30 e, 3 oikein 7,00 e.







Tv-urheilua Ruutu+ Urheilu 1



18.30 Vaahteraliiga: Huskies-Saints



Ruutu+ Urheilu 2



18.00 Naisten Superpesis: Tampere-Seinäjoki



21.00 Portugalin MM-ralli: EK1



MTV3



17.15 Jääkiekon MM: USA–Suomi, puolivälierä



C More Max



17.15 Jääkiekon MM: Venäjä-Tšekki, puolivälierä



21.15 Jääkiekon MM: Sveitsi-Ruotsi, puolivälierä



C More Sport 1



17.15 Jääkiekon MM: USA–Suomi, puolivälierä



21.15 Jääkiekon MM: Kanada-Saksa, puolivälierä



C More Sport 2



13.00-19.00 ja 20.35 Tennis: Masters 1000, Rooma



19.00 Ravit: Toto 4, Lahti



23.00 PGA Tour: Byron Nelson



C More Golf



15.00 PGA Tour: Byron Nelson



Eurosport 1



14.15 Pyöräily: Giro d’Italia



00.00 Pyöräily: Tour of California



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



21.45 Valioliiga: Leicester-Tottenham



Viasat Jääkiekko HD



03.05 NHL Playoffs: Nashville-Anaheim



Viasat Golf



12.30 ja 16.30 European Tour: The Rocco Forte Open