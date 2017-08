Päivän lehti 18.8.2017

Tämän ajan trendit suosivat vihreitä

Ylen Taloustutkimuksella teettämässä kannatuskyselyssä vihreät on noussut toiseksi suosituimmaksi puolueeksi, ohi keskustan ja Sdp:n. Tosin vihreiden ja keskustan ero mahtuu tutkimuksen virhemarginaaliin. Kokoomus jatkaa suosituimpana.



Vihreiden edellinen puheenjohtaja Ville Niinistö asetti tavoitteeksi pääministeripuolueen aseman. Uusi puheenjohtaja Touko Aalto on pitänyt samaa tavoitetta esillä.



Pääministeripuolueen asema on kuitenkin yhä kaukana. Seuraavat eduskuntavaalit ovat näillä näkymin vajaan kahden vuoden päästä. Lisäksi vihreitä on helpompi kannattaa mielipidekyselyissä kuin vaivautua äänestyspaikalle.



Yhden mielipidemittauksen pohjalta on melko riskialtista päätellä vielä mitään, mutta kieltämättä ajan megatrendit suosivat vihreitä – ja myös kokoomusta.



Väki pakkautuu kaupunkeihin, Suomessa Etelä-Suomeen. Lisäksi väestö on koulutetumpaa kuin koskaan.



Kaupungeissa arki on monimuotoisempaa ja ilmapiiri arvoiltaan liberaalimpaa kuin pienissä kunnissa.



Vastavoimaksi ovat maailmalla viime vuosina nousseet nationalismi ja protektionismi. Nekin ovat vahvistaneet vihreiden asemaa yhtenä päävaihtoehtona.