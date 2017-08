Päivän lehti 18.8.2017

Natsien kiitosten ei pitäisi imarrella Donald Trumpia

Hufvudstadsbladet pitää presidentti Donald Trumpin uusinta u-käännöstä USA:n Charlottesvillen tapahtumia koskevissa lausunnoissa vaarallisena ja vastenmielisinä: aluksi Trump syytti väkivaltaisuuksista sekä rasisteja että rasismin vas­tustajia, sitten tuomitsi Ku Klux Klanin ja natsit mutta sen jälkeen taas syytti kaikkia osa­puolia ja sanoi, että kum­mallakin puolella on myös hienoja ihmisiä.







”Väkivalta pitää aina tuomita riippumatta siitä, kuka siihen syyllistyy, ja väkivaltaa on jossain määrin saattanut esiintyä myös rasistien vastustajien keskuudessa. Mutta rasististen liikkeiden käsittely silkkihansikkain ja hienoista ihmisistä puhuminen on ennenkuulumatonta.”



”Yritysjohtajat, kulttuurin merkkihenkilöt ja niin demokraattien kuin republi­kaanien poliitikot ovat tuominneet ­Trumpin lausunnot. Mutta milloin republikaanit nousevat yhtenä rintamana ottamaan selvästi etäisyyttä republikaanien presidenttiin. Pelissä on koko amerikkalainen sivistys ja siitä piirtyvä kuva.”



Ilkan mukaan Trumpille on vaikeaa tuomita rasistista äärioikeistoa, jonka joukossa on hänen tukijoitaan.



”Trumpin vilpittömyys tuomitsemisessa ei ollut aitoa. Jokaisen lausujan pitäisi ymmärtää, että jos natsit alkavat kiittelemään, on vääränlainen toiminta saanut siunauksen.”