Päivän lehti 18.8.2017

Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Autourheilu Bostalsee:



Rallin MM-sarjan 10/13 kilpailu, Saksan ralli:



Tilanne 1/21 erikoiskokeen jälkeen: 1) Jan Kopecky Tshekki, Skoda 2.05,9, 2) Ott Tänak Viro, Ford jäljessä 0,3 sekuntia, 3) Craig Breen Irlanti, Citroen –1,3,... 6) Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila Suomi, Toyota –2,2,... 12) Juho Hänninen/Kaj Lindström Suomi, Toyota –5,3,... 14) Esapekka Lappi/Janne Ferm Suomi, Toyota –5,3,... 21) Teemu Suninen/Mikko Markkula Suomi, Ford –8,4.





Beach volley Jurmala, Latvia:



EM-kilpailut, alkulohkojen päätöspelit:



Naiset:



A-lohko: Ida Sinisalo/Niina Ahtiainen Suomi–Annemieke Driessen/Ilke Meertens Hollanti 0–2 (20–22, 18–21), Chantal Laboureur/Julia Sude Saksa–Sinisalo/Ahtiainen 2–0 (21–14, 21–15).



Sinisalo ja Ahtiainen eivät selviytyneet pudotuspeleihin.



B-lohko: Karla Borger/Margareta Kozuch Saksa–Nette Tuominen/Riikka Lehtonen Suomi 2–0 (21–14, 21–17), Tuominen/Lehtonen–Inna Mahno/Irina Mahno Ukraina 0–2 (23–25, 17–21)



Tuominen ja Lehtonen eivät selviytyneet pudotuspeleihin.



G-lohko: Taru Lahti-Liukkonen/Anniina Parkkinen Suomi–Alexandra Jupiter/Ophelie Lusson Ranska 2–1 (21–17, 15–21, 15–10), Laura Ludwig/Kira Walkenhorst Saksa–Lahti-Liukkonen/Parkkinen 2–1 (23–21, 19–21, 15–12)



Lahti-Liukkonen ja Parkkinen etenivät pudotuspelien 1. kierrokselle 24 parhaan joukkoon.



Miehet:



E-lohko: Maciej Rudol/Jakub Szalankiewicz Puola–Pekka Piippo/Jyrki Nurminen 2–1 (23–21, 16–21, 15–10)



Piippo ja Nurminen eivät selviytyneet pudotuspeleihin.



Golf Bad Griesbach, Saksa:



Miesten Euroopan-kiertueen reikäpelikilpailu, palkintoarvo miljoona euroa:



1. kierros: Mikko Ilonen Suomi–Matthieu Pavon Ranska 8/7



Ilonen eteni 32 parhaan joukkoon.



Pesäpallo Miesten Superpesis:



Sotkamo–Vimpeli 2–0 (4–1, 7–2)



Seinäjoki–Joensuu 0–1 (3–5, 5–5)



Oulu–Kankaanpää 0–2 (1–5, 2–3)



Alajärvi–Hyvinkää 1–0 (2–2, 5–4)



Raahe–Imatra 1–2 (0–3, 3–2, 0–1)



Runkosarja on päättynyt Joensuun ykkössijaan. Puolivälieräparit (kolmella voitolla välieriin): Joensuu–Hyvinkää, Vimpeli–Kitee, Kouvola–Koskenkorva, Sotkamo–Seinäjoki.



Kempele ja Kankaanpää pelaavat uusintaottelun sarjapaikasta sunnuntaina Haapajärvellä. Ottelun häviäjä putoaa Ykköspesikseen, voittaja menee Superpesiskarsintaan.



Rahapelejä Keno 33/17



Keskiviikko 17.8.



Päiväarvonta: 1, 2, 4, 9, 12, 13, 15, 16, 23, 29, 38, 39, 41, 46, 47, 49, 52, 60, 64, 68



Kunkkunumero: 1



Ilta-arvonta: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 20, 27, 36, 37, 41, 43, 46, 47, 52, 56, 64, 65, 69



Kunkkunumero: 27



Tv-urheilua Yle TV2



18.00 Kenttäratsastuksen EM



Ruutu+ Urheilu 1



18.30 Vaahteraliiga: Crocodiles-Roosters



Ruutu+ Urheilu 2



17.30 Naisten Superpesis: Seinäjoki-Tampere



23.30 Saksan MM-ralli (kooste)



C More Max



19.00 Ravit: Toto4, Kuopio



C More Sport 1



20.00 ja 02.00 Tennis: Masters 1000, Cincinnati



C More Sport 2



23.00 PGA Tour: Wyndham Championship



C More Golf



14.30 PGA Tour: Wyndham Championship



Eurosport 1



09.00 Snooker: China Championship



15.00 Pyöräily: Tour de l’Avenir



Eurosport 2



14.30 Snooker: China Championship



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



21.15 La Liga: Leganés-Alavés



23.15 La Liga: Valencia-Las Palmas



Viasat Urheilu



21.45 Ligue 1: Metz-Monaco



Viasat Jääkiekko HD



12.00 World Series of Darts: Melbourne



Viasat Golf



13.00 ja 17.00 European Tour: Paul Lawrie Match Play



04.00 European Tour: Fiji International