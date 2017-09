Päivän lehti 18.9.2017

Hirvivaroitusmerkistä olisi syytä piitata

Hirvieläinkolarien ainoana syynä pidetään usein ”liian suurta” eläinkantaa. Yli puolet kolareista on kuitenkin sellaisia, joissa syy on ­ratin ja selkänojan välissä.



Kokeneiden suurriistavirka-apua antavien henkilöiden käsityksen mukaan yli kolme neljästä kolarista tapahtuu tieosuudella, jossa on voimassa hirvi­varoitusmerkki. Se lienee ainoa liikennemerkki, josta autoilija ei piittaa tuon taivaallista. Jos sitten tapahtuu kolari, syy on kuljettajan piittaamattomuus.



Jos autoilijat vähentäisivät varoitusalueella nopeutta runsaasti ja seuraisivat myös, mitä tienpenkoilla tapahtuu, moni kolari olisi vältettävissä. Kuljettajat osaavat liukkailla keleillä aika hyvin noudattaa ennakoivaa ajotapaa, mutta hirvieläinten suhteen se on tuntematon asia.



Edessä ovat taas runsaiden hirvieläinkolareiden ajat. Olisiko aika oppia välttämään niitä?



Hannu S. Laine



Hausjärvi