Nuoret naiset valtaavat alaa vanhoillisen Afganistanin mediassa uhkailuista huolimatta – uusi lehti käsittelee aborttia, Tinderiä ja ehkäisypillereitä

Päivän lehti 18.9.2017

Nuoret naiset valtaavat alaa vanhoillisen Afganistanin mediassa uhkailuista huolimatta – uusi lehti käsittelee

Kabul

Trendikkäästi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jihadistijärjestö

Naiset