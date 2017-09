Lähemmäs puoli miljoonaa terveydenhoitomaksua päätyy ulosottoon – kymmenettuhannet ihmiset eivät selviä rästimaksuistaan

Päivän lehti 18.9.2017

Lähemmäs puoli miljoonaa terveydenhoitomaksua päätyy ulosottoon – kymmenettuhannet ihmiset eivät selviä rästim

Terveydenhoitomaksut

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Verronen

Tilastoista

Terveyskeskusmaksujen

Verrosen