Ylläksen kupeeseen suunniteltu kaivos sai matkailuyrittäjät, mökkiläiset ja poronhoitajat vastarintaan – ”Jätevedet johdetaan lohijokena tunnettuun Muonionjokeen”

Päivän lehti 18.9.2017

Ylläksen kupeeseen suunniteltu kaivos sai matkailuyrittäjät, mökkiläiset ja poronhoitajat vastarintaan – ”Jäte

Äkäslompolon

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Uusi

Kolarin

Ylläksen

Kaivosyhtiöstä

Kolarin