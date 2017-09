Päivän lehti 18.9.2017

Pääsykokeet kannattaisi säilyttää tasa-arvon takia

Ilkka

Keskisuomalainen

perustelee, miksi yliopistojen pääsykokeiden säilyttäminen takaisi nuorten tasa-arvon paremmin kuin niistä luopuminen.”Korkeakoulujen opiskelijavalinnassa halutaan päästä eroon pitkistä rupeamista, joissa pääsykokeisiin yhdistyy usein kuukausia kestänyt ulkoa opettelu ja valmennuskurssi. Muutosta haetaan siten, että sisään pääsisi jatkossa yli­oppilaskokeella.””Lukiota on aina arvosteltu päättö­kokeen ylikorostumisesta. Korkeakoulujen pääsykokeista luopuminen moninkertaistaisi lukion ylioppilaskoekeskeisyyden. Se muuttaisi koko lukio-opiskelun luonteen.””16-vuotiaana pitäisi olla mahdollista kerryttää yleissivistystä monelta saralta ilman pakottavaa painetta osata valita jo nuorena oikeat aineet, joista on hyötyä tulevaan ammattiin tähtäämisessä.””Sallitaanko nuorille vielä tämä ja mitä tehdään heidän kanssaan, jotka alisuoriutuvat lukio-opintonsa ja ovat lukiosta päästessään jo auttamatta myöhäisheränneitä pyrkimään todelliselle unelma-alalleen?””Nuoret kypsyvät eri tahtiin ja usein pojat hitaammin kuin tytöt. Kehitystä ei voi jouduttaa, joten päättävätkö silloin vanhemmat lapsensa puolesta kurssit, mitä lukiossa luetaan? Pääsykoe sallii erehtymisen, väärät uravalinnat ja uudelleen opiskelun. Se on armeliaampi myöhäisheränneille, joiden lukuhalut löytyvät ehkä vasta armeijan tai au pair -vuoden jälkeen.”kirjoittaa vanhemmuuden merkityksestä.”Lapset ja nuoret elävät terveellisempää elämää kuin aikaisemmin, jos mittarina käytetään alkoholin ja tupakan käyttöä. Lasten ja nuorten päihteidenkäyttö vähenee edelleen. Tämä selviää tuoreesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselystä.””Epäterveellisemmältä lasten ja nuorten elämäntavat sen sijaan näyttävät, kun mittareiksi otetaan yöunien pituus tai liikunnan määrä. Molemmat ovat vähentyneet viime vuosina. Ylipaino on vastaavasti kasvussa. Yksi tärkeimpiä tuloksia kyselyssä on kuitenkin se, että lasten ja nuorten keskusteluyhteys vanhempiinsa on kymmenessä vuodessa parantunut selvästi. Kymmenen vuotta sitten noin viidennes lapsista ja nuorista koki keskusteluyhteyden hyväksi vanhempiensa kanssa. Nyt määrä on tuplaantunut; noin 40 prosenttia lapsista ja nuorista katsoo että pystyy usein keskustelemaan vanhempiensa kanssa omista asioistaan. Tämä kertoo positiivisesta muutoksesta vanhemmuudessa.””Hyvä vuorovaikutus vanhempien kanssa on lasta ja nuorta suojaava tekijä. Avoin keskusteluyhteys ennaltaehkäisee kaikissa suhteissa – myös lasten ja vanhempien välisessä – ajautumista ikä­vyyksiin.”