Joulumyyjäisiä sunnuntaina 18. joulukuuta

Teurastamon joulumarkkinat 17.–18.12. Alueen toimijat tarjoilevat sesongin mukaisia makuelämyksiä ja pihaohjelmaa. Myynnissä muotoilutuotteita, koruja ja tekstiileitä, kierrätysmateriaaleista valmistettuja sisustustuotteita, grafiikkaa ja joulunajan herkkuja. Kellohalli (Työpajankatu 2) klo 10–17.



Tuomaan markkinat 3.–22.12. Mm. perinteisiä käsitöitä ja jouluherkkuja, ruokapiha ja karuselli. Markkinat avoinna Senaatintorilla (Aleksanterinkatu 20) ma–pe klo 11–20 ja la–su 10–19.



Mantan markkinat 26.11.–8.1. Myynnissä ruokaa, lämmintä juotavaa, leipomuksia ja käsitöitä. Helsingin perinteiset torikauppiaat ry järjestää. Havis Amandan aukio (Kauppatori) klo 10–18.



Joulumaailma 3.12.–7.1. Myyntimökeissä ruokatuotteita ja käsitöitä. Kolmensepänaukiolla ja Ylioppilasaukiolla ma–pe klo 11–19, la klo 11–18, su klo 12–18.



Vanhan joulutori 17.–23.12. Suomalaisen käsityön taitajia ja designia sekä jouluherkkuja. Vanha ylioppilastalo (Mannerheimintie 3) klo 11–18.



Kaapelin joulu. Myynnissä kotimaisten design- ja käsityöyrittäjien tuotteita. Ohjelmaa ja työpajoja koko perheelle. Kaapelitehdas, Merikaapelihalli (Tallberginkatu 1) klo 10–18.



Karhupuiston joulutori. Myynnissä mm. käsitöitä, joulukoristeita, leivonnaisia ja ruokaa. Karhupuisto (Viides linja) klo 9–15.



Hietalahden kauppahallin joulumarkkinat. Hietalahden kauppahalli (Lönnrotinkatu 34) klo 10–16.



We Got Beefin joulumarkkinat 16.–18.12. Nuorten designerien sisustustuotteita, taidetta, koruja, muotia, asusteita, käsin maalattuja joulukoristeita, hihamerkkejä, artesaanilaukkuja, bentotarvikkeita ja seinäkalentereita. Myös eläimille omia tuotteita. We Got Beef (Iso Roobertinkatu 21) klo 13–19.



TRE Christmas Market 24.11.–24.12. WTC:n pankkisalissa myynnissä yli sadan yrityksen tuotteita. TRE Christmas Market (Aleksanterinkatu 17) avoinna klo 11–20.



Joulumyyjäiset. Tapaus ry taide­myyntinäyttely, myyjäisissä käsitöitä, tehtaan puodit avoinna. Tapanilan Tehdas (Viertolantie 2) klo 11–15.



Finnoontien joulumyyjäiset. Paikalla työhuoneissaan Ykin Puupaja, Torimyynti Seilek, Sanna Juujärvi-Bremer ja Sarita Koivukoski Ceramics. Myynnissä puusepän tuotteita, kuvataidetta, omenamehua, karpaloita ja keramiikkaa. Finnoontien taiteilijat (Fin­noontie 3 , Espoo) klo 11–16.



Kirjaverstaan joulu. Luvassa on mm. kirjojen, korttien ja kuvitusten myyntiä, näyttely sekä lasten työpaja. Teu­rastamo (Työpajankatu 2) klo 10–17.



Taontapaja Taian joulumyynti 17.–18.12. Takorauta ja Akiat-tuotteita, taontaa, glögiä. Östersundomin kartano, paja (Kartanon Puistotie 24) klo 11–18.



Kivistön joulutori. Myynnissä mm. lähi- ja luomuruokaa sekä käsitöitä. Lisäksi oheisohjelmaa. MarjaVerkko ry järjestää. Rubiinikehä (Vantaa) klo 12–15.



Savoyn joulumyyjäiset. Ravintola Savoyn herkkuja. Savoy (Eteläespla­nadi 14) klo 10–16.



Joulutori. Eri alojen naisyrittäjät myy­vät mm. käsitöitä, luonnontuotteita, kosmetiikkaa ja koruja. Kamiter-Ars (Helsinginkatu 6) klo 10–15.



Haagan torin joulutori. Marmeladeja, kynttilöitä ja käsitöitä. Joulukuusien myynti torilla alkaa. Haagan tori (Haagan tori 1) klo 10–13.



Stefanoskodin joulumyyjäiset. Karjalanpiirakoita, sieni-, kaali- ja lihapiiraita, joululeivonnaisia, gluteenittomia tuotteita. Pika-arpajaiset. Stefanoskoti (Hallatie 2 B) klo 10–14.



Karjalatalon joulumyyjäiset. Käsitöitä, kirjoja, joulukoristeita, leivonnaisia, karjalaisia piirakoita ja makeisia. Kar­jalatalo (Käpylänkuja 1) klo 10–14.



Myyrmäen joulumarkkinat. Paalutori (Kilterinraitti 1, Vantaa) klo 9–17.



Ekodesign-joulubasaari. Uusix-vers­taiden kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita. Uusix-verstaat (Kylä­saarenkatu 8) klo 10–14.