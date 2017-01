Miksi koiraa ei saa syödä? Tutkija vastaa

Päivän lehti 19.1.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Miksi koiraa ei saa syödä? Moraalifilosofi Elisa Aaltola Itä-Suomen yliopistosta vastaa:



”Länsimaissa eläinten arvo määräytyy perinteisesti niiden käyttötarkoituksen perusteella. Eläimet voidaan luokitella esimerkiksi tuotantoeläimiksi, riistaeläimiksi tai lemmikkieläimiksi.



Luokittelut määrittävät käsitystämme siitä, minkälaisia eläimet ovat ja mikä on niiden moraalinen asema.



Historiallisesti koiria on syöty myös Euroopassa ainakin ruokapulan kohdatessa. Vasta keski­ajan jälkeen koira alettiin vähitellen nähdä lemmikkieläimenä eikä työeläimenä.



Nykyään Suomessa ihmiset ymmärtävät koirien mieltä, kykyjä ja arvoa. Koiriin kohdistetaan empatiaa, myötätuntoa ja jopa rakkautta.



Tuotantoeläimiä pidetään usein typerinä ja lemmikkieläimiä vähän älykkäämpinä. Tällaiset luokittelut eivät kuitenkaan vastaa eläinten todellisia kykyjä ja tarpeita.



Esimerkiksi kettu ja koira ovat biologisesti hyvin samankaltaisia eläimiä, mutta niitä kohdellaan ikään kuin ne olisivat täysin erilaisia otuksia ja siten myös arvoltaan eri luokassa.



Ihmiset saattavat suhtautua koirien syömiseen räikeänä moraalittomuutena ja samalla hyväksyä turkistarhauksen. Osa ihmisistä jopa tuntee turkis- ja tuotantoeläimiä kohtaan inhoa ja ylemmyyttä.



Kulttuuristen luokittelujen sijaan meidän tulisi keskittyä enemmän siihen, mitä kykyjä ja tarpeita eläimillä on. Lainsäädännön ei pitäisi kohdella eläimiä eriarvoisesti, niin kuin se nykyään tekee.”