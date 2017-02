Puolustuksen uhka piilee Venäjällä – ja se sanotaan

Päivän lehti 19.2.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Aamulehti kirjoittaa, että torstaina julkistettu valtioneuvoston puolustusselonteko on realistinen siinä suhteessa, että se ei peittele, missä suunnassa uhka piilee. Se on Venäjällä.



”Turvallisuustilanteen heikkenemiseen Suomi varautuu puolustuskykyään vahvistamalla.”



”Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps) elää osin väärässä ajassa.”



”Reservin kasvattaminen on vanhanaikainen tapa vastata uusiin uhkiin. Parempi olisi ­keskittyä ja osoittaa rahat teknologisen kyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen.”



Turun Sanomien mukaan puolustusselonteon tapaista perinpohjaista tarkastelua puoltaa jännityksen kiristyminen muun muassa Itämerellä.



”Selontekojen tekstit ovat koventuneet hallituskausi hallituskaudelta. Enää ei epäröidä lausua ääneen, mistä lähialueita uhkaava epävakaus on kotoisin.”



Lapin Kansa arvioi, että Suomi pyrkii osoittamaan maailmalle, että haluamme ja pystymme puolustamaan maatamme mahdollista hyökkääjää vastaan.



”Selonteon keskeinen ajatus on, että maailma ympärillä on muuttunut ja perinteisen sodan mahdollisuus on nyt todellisuutta. Venäjää ei suoraan pidetä uhkana, mutta käytännössä Venäjä on uhka.”