Päivän lehti 19.3.2017

Mikään ei muutu

Vuosi 1917

Pula oli kova

Sota jatkui

Ja lopuksi

Vuoden 1917 uutiset on poimittu Helsingin Sanomain säätiön, Päivälehden museon ja Päivälehden arkiston tuottamasta Helsingin Sanomat – Uutisvuosi 1917 -näköisjulkaisusta. Lehdessä vuoden 1917 uutisia kommentoi historioitsija Teemu Keskisarja. Julkaisu on osa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisen historian juhlintaa. Lehteä on jaettu tilauksesta Suomen kouluihin ja sitä on edelleen tilattavissa kouluihin osoitteesta museo@hssaatio.fi mailto:museo@hssaatio.fi sekä saatavana Päivälehden museosta, Ludviginkatu 2–4, Helsinki.