Päivän lehti 19.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Karjalainen toteaa, että presidentti ­Recep Tayyip Erdoğan sai Turkin kansanäänestyksessä haluamansa tuen valta­oikeuksiensa laajentamiselle.



”Turkki palaa nyt henkisesti vuosikymmenten taakse.”



”Jo ennen äänestystä oli selvää, ettei Erdogan salli ei-äänten voittavan. Yllättävää on vain se, että hän salli äänestystuloksen pienellä voittomarginaalilla.”



Ilta-Sanomat kirjoittaa Erdoğanin olevan matkalla kohti yksinvaltiutta.



”Valta keskittyy edelleen presidentille, parlamentin ja pääministerin roolit kaventuvat. Turkki palaa viime vuosisadan alkuun: sulttaanien valtakauteen.”



”Atatürkin Turkki avautui länteen, ­Erdoğanin islamistinen Turkki etääntyy Euroopasta ja EU:sta, ehkä lopullisesti.



Savon Sanomat arvioi Turkin loittonevan Euroopasta



”Mitä enemmän Erdoğan on keskittänyt valtaa itselleen, sitä epävakaisemmaksi Turkki on muuttunut.”



Aamulehden mukaan EU:lla on Turkin takia edessään megaluokan ongelma.



”Yhdysvaltojen voi hyvällä omallatunnolla luottaa selviytyvän Donald ­Trumpistakin, mutta Turkin ja Erdoğanin tapaus on ongelmallisempi ja eurooppalaisittain huolestuttavampi.”