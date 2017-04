Päivän lehti 19.4.2017

★★★★historian kenties upein pianisti(1892–1955) on vähitellen löydetty säveltäjänäkin.Pianosonaatin, pianokonserton, Fantastisten variaatioiden ja Talkootanssien hienoon sarjaan liittyy varhainen pianokvartetto (1913), jonka myöhäisromantiikka lumoaa oitis.Melodinen, soinnullinen ja rytminen kieli ovat velkaaja, modaalisuus, tekstuurit ja muoto kenties myös. Teoksen keksintä on yhtä kaikki raikkaan omaperäistä, ja sen musiikillinen kerronta vangitsee.Tuloksena on ehdoton löytö, jonkajasoittavat intohimoisesti ja vakuuttavasti.pianokvartetto (1926/35) tarjoaa ilahduttavaa sävellyksellistä osaamista, ajattelun voimaa ja myös värien leikkiä.Nocturne pyöristää kokonaisuuden miellyttävän salonkimaisesti.