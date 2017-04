Päivän lehti 19.4.2017

Jalkapallo Mestarien liigan puolivälierät, 2. osaottelut:



Leicester, Englanti–Atletico Madrid, Espanja 1–1 (0–1)



26. Saul Niguez 0–1, 61. Jamie Vardy 1–1.



Yleisöä: 31 548.



Atletico Madrid välieriin yhteismaalein 2–1.



Real Madrid, Espanja–Bayern München, Saksa ja. 4–2, 1–2 (0–0)



53. Robert Lewandowski rp. 0–1, 76. Cristiano Ronaldo 1–1, 78. Sergio Ramos om. 1–2, 105. Ronaldo 2–2, 110. Ronaldo 3–2, 112. Marco Asensio 4–2.



Ulosajo: 84. Arturo Vidal (Bayern München).



Yleisöä: 78 346.



Real Madrid välieriin yhteismaalein 6–3.



Jääkiekko Liiga



1. loppuottelu, neljällä voitolla mestariksi:



Tappara–KalPa 2–3 (1–1, 0–1, 1–1)



1. erä: 9.45 Jyri Junnila (Matias Myttynen–Juuso Riikola) 0–1, 10.02 Veli-Matti Savinainen (Henrik Haapala) 1–1.



Jäähyt: 7.44 Jani Lajunen Tappara 2 min, 10.51 Jussi Timonen KalPa 2 min, 13.56 Joonas Lyytinen KalPa 2 min.



2. erä: 32.54 Matias Myttynen (Arttu Ilomäki–Jyri Junnila) 1–2 yv.



Jäähyt: 23.35 Joonas Lyytinen KalPa 2 min, 24.09 Jani Lajunen Tappara 2 min, 32.13 Kristian Kuusela Tappara 2 min, 33.54 Jan-Mikael Järvinen Tappara 2 min, 33.54 Jaakko Rissanen KalPa 2 min, 36.22 jr Tappara 2 min (kärsi Jan-Mikael Järvinen), 38.38 Tommi Jokinen KalPa 2 min.



3. erä: 41.06 Tommi Jokinen (Mikko Nuutinen–Matias Myttynen) 1–3, 43.16 Kristian Kuusela (Jani Lajunen) 2–3 vt.



Jäähyt yhteensä: Tappara 5x2 min=10 min, KalPa 5x2 min=10 min



Torjunnat: Dominik Hrachovina Tappara 9+5+5=19, Eero Kilpeläinen KalPa 6+13+6=25.



Yleisöä: 6162



KalPa johtaa voitoin 1–0.



NHL



Pudotuspelien 1. kierrosta, 3/7 ottelut (4 voitolla jatkoon):



Boston–Ottawa je. 3–4 (0–2, 3–1, 0–0, 0–1)



B: Tuukka Rask 28/32 torjuntaa.



Ottawa johtaa voitoin 2–1.



Toronto–Washington je. 4–3 (1–2, 2–1, 0–0, 1–0)



T: Leo Komarov 0+1.



Toronto johtaa voitoin 2–1.



Calgary–Anaheim je. 4–5 (2–1, 2–1, 0–2, 0–1)



Anaheim johtaa voitoin 3–0.



Nashville–Chicago je. 3–2 (0–0, 0–2, 2–0, 1–0)



N: Pekka Rinne 34/36 torjuntaa.



Nashville johtaa voitoin 3–0.



Alle 18-v. MM-kisat. Poprad, Slovakia:



A-lohko



Suomi–Kanada 6–3 (1–1, 3–1, 2–1)



1. erä: 0.56 Kristian Vesalainen 1–0 yv., 3.55 Jack Studnicka (Joshua Brook) 1–1.



2. erä: 20.30 Vesalainen (Urho Vaakanainen–Miro Heiskanen) 2–1, 26.56 Heiskanen (Jesse Ylönen) 3–1, 32.37 Santeri Virtanen 4–1 av., 38.38 Jett Woo (Mackenzie Entwistle) 4–2.



3. erä: 41.24 Teemu Engberg (Jesperi Kotkaniemi) 5–2, 51.18 Entwistle 5–3 yv, 58.22 Vesalainen (Engberg) 6–3.



Jäähyt yht: Suomi 4x2 min, Kanada 6x2 min.



Maalivahtien torjunnat: Ukko-Pekka Luukkonen S torjunnat 9+3+5=17 , Ian Scott K 11+11+0=22, Jake McGrath K 0+0+6=6.



Koripallo Naisten liiga



2. loppuottelu (3 voitolla mestariksi):



Espoo United–Ponteva 82–72 (38–39)



Espoo United: Faith Randolph 24/6, Tabatha Richardson-Smith 22/13, Dionne Pounds 13/6, Minna Mali 9/0, Ellen Nurmi 5/6, Saara Sandell 4/3, Kaisa Kuisma 3/1, Kia Vaalavirta 2/0, Shenita Landry 0/2, Leila Kaajasalo 0/0, Jemina Airaksinen 0/0.



Ponteva: Taru Tuukkanen 18/19/5 syöttöä/3 torjuntaa, Henna Salomaa 12/3, Anni Jämsä 11/5, Meral Bedretdin 10/5, Bria Goss 8/5, Niina Laaksonen 6/1, Veera Puustinen 5/0, Titta-Riina Lepistö 2/4, Iina Keski-Saari 0/2, Laura Saarinen 0/1, Meri Damoiseaux 0/0, Silja Kiiskinen 0/0.



Erotuomarit: Elias Anttonen, Kalle Siivonen, Lauri Jäämaa



Yleisö: 726.



Voitot: 2–0.



Pronssiottelu:



Catz–PeKa 77–46 (20–14, 27–8, 20–11, 10–13)



Catz: Chandrea Jones 24/5, Elena Reshetko 17/14, Camilla Grönberg 9/0, Veera Pirttinen 8/2, Meriem Eerikinharju 6/4, Heta Äijänen 5/1, Samarie Walker 4/11/5 syöttöä, Lotta Hämäläinen 2/0, Roosa Kosonen 2/5, Valencia McFarland 0/0, Miina Lapila 0/1, Johanna Kalin 0/0.



PeKa: Akilah Sims 17/10, Amanda Lassiter 11/8, Juta Jahilo 7/2, Roosa Lehtoranta 6/4/5 syöttöä, Saara Wahlgren 2/3, Latifa Amzil 2/0, Ella Koukkula 1/1, Daisha Simmons 0/3, Matilda Mässeli 0/1, Laura Lehtoranta 0/2, Iida Ahvenainen 0/1.



Erotuomarit: Jarno Hyytiäinen, La Trice Little, Kalju Pluutus



Yleisö: 457.



Lentopallo Miesten Mestaruusliiga:



3. pronssiottelu (2 voitolla pronssia):



Sampo Volley–PerPo 3–0 (25–17, 25–19, 31–29)



Sampo Volleylle pronssia otteluvoitoin 2–1.



Rahapelit Keno 16/17



Tiistai 18. 4.



Päiväarvonta



Oikeat numerot: 1, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 29, 31, 32, 34, 37, 43, 55, 56, 58, 61, 65, 66, 69



Kunkkunumero: 43



Ilta-arvonta



Oikeat numerot: 1, 6, 9, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 29, 35, 37, 40, 45, 47, 55, 57, 59, 67, 68



Kunkkunumero: 35



Toto5



Tiistai 18.04. Teivo



Oikea rivi:



1. lähtö: 11 Liisan Tulilintu, poissa: -



2. lähtö: 10 Quattro Tilly, poissa: -



3. lähtö: 2 Lemon Breezer, poissa: -



4. lähtö: 12 Lilljeppe, poissa: 5, 7



5. lähtö: 5 Valnes Gary, poissa: 8, 11



Voitonjako:



5 oikein voitto-osuus 5479,00 e.



TV-urheilu Keskiviikko 19.4.



Yle TV2



18.00 Jääkiekko: Slovakia-Suomi



22.30 Mestis: SaPKo-Kiekko-Vantaa, 5. finaali (tarv.) (kooste)



23.30 Lentopallo N: HPK-LP Viesti, 7. finaali (tarv.) (kooste)



C More Max



19.00 Ravit: Toto65, Vermo



C More Sport 1



12.00-20.00 Tennis: Masters 1000, Monte Carlo



Eurosport 1



12.00, 17.45 ja 21.00 Snookerin MM



15.30 Pyöräily: La Flèche Wallonne



Eurosport 2



13.30 Pyöräily: Tour of the Alps



16.30 Pyöräily: Kroatian ympäriajo



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



21.45 Mestarien liiga: Barcelona-Juventus



Viasat Urheilu



21.45 Mestarien liiga: Monaco-Dortmund



02.05 NHL Playoffs: Toronto-Washington



Viasat Sport



02.35 NHL Playoffs: Boston-Ottawa



05.05 NHL Playoffs: Calgary-Anaheim



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey



04.35 NHL Playoffs: St. Louis-Minne­sota