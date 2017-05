Päivän lehti 19.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

1967 toukokuussa. Proteesitekniikan uutuutena on Leningradissa esitelty kansainvälisen sosiaaliturvajärjestön (ISSA:n) kongressin osanottajille ns. biokäsi.



Tämä käsiproteesi toimii raajan tyngän lihasten sähköimpulssien avulla. ”Käsi” on näet transistorikäyttöinen ja se tarttuu ja pitelee.



Vieraille näytettiin myös käytännössä, miten sähkökäyttöinen käsiproteesi toimii. Suomalaisille vieraille oli selitetty, että tällainen proteesi maksaisi meillä valmistettuna melkein saman verran kuin auto.



Neuvostoliitossa on proteeseja käytettävien invalidien avuksi perustettu erityisiä kiertäviä proteesipajoja, joiden henkilökuntaan kuuluu mm. lääkäri ja teknikoita.



Sosiaaliturvan kehittämistä maailmassa pohti kongressissa suuri asiantuntijajoukko. Heitä oli 53 eri maasta.