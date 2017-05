Päivän lehti 19.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Olen työskennellyt yhdeksän vuotta aivovamman saaneiden ihmisten parissa ja tiedän arjessa, miten ikävä elämänkumppani kyseinen vamma lievänäkin on. Tämän kokemuksen myötä kypärä on pysynyt päässäni entistäkin tiukemmin. Jos pyöräilykypärää käyttämällä voidaan välttää yksikin aivovamma ja sen mukanaan tuoma inhimillinen kärsimys, on se ehdottomasti sen arvoista.



Eeva Lindell



Helsinki